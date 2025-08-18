Введите ваш ник на сайте
«Родина» отреагировала на слова комментатора о женщине-судье

Сегодня, 08:56

«Родина» сделала заявление о словах комментатора Александра Боярского, сделанных во время матча юношеской команды клуба в ЮФЛ-3 против «Зенита».

«Главная цель футбола – объединять людей. Любая дискриминация противоречит этому принципу.

Слова комментатора Александра Боярского о женщинах в футболе – неуместны, оскорбительны и в корне расходятся с видением футбольного клуба «Родина».

Клуб исключает взаимодействие с Боярским в будущем. Также «Родина» планирует провести ряд мероприятий, связанных с продвижением женского футбола в России», – говорится в сообщении телеграм-канала «Академия Родины».

«Родина» – за футбол, его развитие и открытость для всех», – написал телеграм-канал первой команды клуба.

  • Боярский остался недоволен эпизодом с назначением пенальти в ворота «Родины» во втором тайме. Встречу обслуживала бригада арбитров под руководством Ариныы Станововой.
  • Игра закончилась гостевой победой «Зенита» со счетом 4:1.

Источник: телеграм-канал «Академия Родины»
Россия. PARI Первая лига Родина
