«Родина» отреагировала на слова комментатора о женщине-судье

«Родина» сделала заявление о словах комментатора Александра Боярского, сделанных во время матча юношеской команды клуба в ЮФЛ-3 против «Зенита».

«Главная цель футбола – объединять людей. Любая дискриминация противоречит этому принципу.

Слова комментатора Александра Боярского о женщинах в футболе – неуместны, оскорбительны и в корне расходятся с видением футбольного клуба «Родина».

Клуб исключает взаимодействие с Боярским в будущем. Также «Родина» планирует провести ряд мероприятий, связанных с продвижением женского футбола в России», – говорится в сообщении телеграм-канала «Академия Родины».

«Родина» – за футбол, его развитие и открытость для всех», – написал телеграм-канал первой команды клуба.