«Ни то ни се»: Лепехин – о 25-миллионном новичке «Зенита»

Бывший зенитовец Константин Лепехин оценил игру летнего новичка команды Жерсона.
«Видел игру Жерсона – ни то ни се. Критиковать нельзя, однако и хвалить не за что.
Сами результаты «Зенита» говорят, что чего-то не хватает. Возможно, в этой позиции чего-то не хватает. Если бы он выдал две феерические игры, «Зенит» победил бы.
Как суперзвезда он не выглядит, но они в Россию и не поедут. Даже если футболист хороший, где-то засветился, но едет в РПЛ, он не звезда», – сказал Лепехин.
- 28-летний Жерсон в этом сезоне провел 4 матча за «Зенит» и не отметился результативными действиями.
- Петербургский клуб приобрел полузащитника у «Фламенго» за 25 миллионов евро.
- В 17:30 мск «Зенит» начнет матч 5-го тура РПЛ против «Спартака».
Источник: «Чемпионат»