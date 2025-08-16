Гришин заявил, что Станкович вызывает чувство жалости

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин высказался о работе главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Мне Станковича жалко на самом деле. Три игры они провели с красной карточкой, одну вообще провели вдевятером. С «Локомотивом» они хорошо сыграли. Где‑то фарт должен повернуться лицом к ним.

Они играют неплохо. Что‑то, возможно, нужно менять в подготовке», – сказал Гришин.