Гришин заявил, что Станкович вызывает чувство жалости

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин высказался о работе главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.
«Мне Станковича жалко на самом деле. Три игры они провели с красной карточкой, одну вообще провели вдевятером. С «Локомотивом» они хорошо сыграли. Где‑то фарт должен повернуться лицом к ним.
Они играют неплохо. Что‑то, возможно, нужно менять в подготовке», – сказал Гришин.
- У «Спартака» 1 победа в 5 последних матчах.
- В РПЛ они идут на 11-м месте.
- Следующий соперник – «Зенит» (17:30 мск).
Источник: «Матч ТВ»