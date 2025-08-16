Введите ваш ник на сайте
Гришин заявил, что Станкович вызывает чувство жалости

Сегодня, 09:34
2

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин высказался о работе главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Мне Станковича жалко на самом деле. Три игры они провели с красной карточкой, одну вообще провели вдевятером. С «Локомотивом» они хорошо сыграли. Где‑то фарт должен повернуться лицом к ним.

Они играют неплохо. Что‑то, возможно, нужно менять в подготовке», – сказал Гришин.

  • У «Спартака» 1 победа в 5 последних матчах.
  • В РПЛ они идут на 11-м месте.
  • Следующий соперник – «Зенит» (17:30 мск).

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Гришин Александр Станкович Деян
Интерес
1755327076
Эй,фарт,сработай сегодня!
Ответить
NewLife
1755332269
Бомбардир, как можно российскому СМИ так плохо владеть русским языком. Вы там что все из тундры ? Жалеть и вызывать чувство жалости - разные понятия ! Позор редакторам !
Ответить
