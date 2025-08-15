Россия опустилась на 30-е место в таблице коэффициентов УЕФА

Россия опустилась на 30-ю позицию в рейтинге УЕФА по итогам ответных матчей 3-го отборочного раунда еврокубков.

Ее обошла Болгария после побед «Левски» и «Арды» в квалификации Лиги конференции. На счету России стало 18,299 балла, у Болгарии – 18,375.

России в конце сезона начислят 4,333 балла – наименьшее количество очков, заработанных клубами за последние пять сезонов. Это улучшит ее положение в рейтинге.

Возглавляет таблицу коэффициентов УЕФА Англия (90,839), на втором месте – Италия (80,946), на третьем – Испания (74,953).