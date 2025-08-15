Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Россия опустилась на 30-е место в таблице коэффициентов УЕФА

Россия опустилась на 30-е место в таблице коэффициентов УЕФА

Сегодня, 15:25

Россия опустилась на 30-ю позицию в рейтинге УЕФА по итогам ответных матчей 3-го отборочного раунда еврокубков.

Ее обошла Болгария после побед «Левски» и «Арды» в квалификации Лиги конференции. На счету России стало 18,299 балла, у Болгарии – 18,375.

России в конце сезона начислят 4,333 балла – наименьшее количество очков, заработанных клубами за последние пять сезонов. Это улучшит ее положение в рейтинге.

Возглавляет таблицу коэффициентов УЕФА Англия (90,839), на втором месте – Италия (80,946), на третьем – Испания (74,953).

Источник: официальный сайт УЕФА
Лига чемпионов Лига конференций
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
СпецпроектКто побеждал в сезоне-2024/25? Пройдите новый тест от «Бомбардира»
Детали трансфера Самошникова в «Спартак»
15:45
Прогноз Бубнова на матч «Спартак» – «Зенит»
15:32
1
Журналист рассказал о ситуации с питанием на базе «Зенита»
15:30
1
Бакаев рекомендовал Батракову не переходить в «Зенит»
15:20
1
Медведев назвал странной предматчевую церемонию «Спартака»
14:57
6
Бубнов отреагировал на предложение Губерниева позвать Талалаева в «Спартак»
14:49
4
В РФС назвали причину удаления игрока, тронувшего судью за грудь
14:36
3
Реакция Медведева на информацию журналистов о «Зените»
14:27
10
Назван размер зарплаты, которую Белтрану предложили в ЦСКА
14:08
3
Все новости
Все новости
Россия опустилась на 30-е место в таблице коэффициентов УЕФА
15:25
Определились все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов
13 августа
3
Ямаля и Левандовского наказали за нарушение правил допинг-контроля
8 августа
9
Моуринью – сопернику о домашней игре в Стамбуле: «Добро пожаловать в ад»
7 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов
4 августа
2
Глушенкову посоветовали «перестать строить из себя девочку»
30 июля
15
4 россиянина заявлены на 2-й отборочный раунд Лиги чемпионов
21 июля
УЕФА внес изменения в жеребьевку еврокубков
8 июля
1
5 россиян заявлены на 1-й отборочный раунд Лиги чемпионов
8 июля
Лига чемпионов 2025/26: дата начала, формат, жеребьевки, команды
3 июля
Петербург намерен вернуть в город финал ЛЧ, отобранный в 2022 году
28 июня
4
«Иногда приходится поесть дерьма и хорошо его пережевать»: Киву – о поражении «Интера» в финале ЛЧ
25 июня
Букмекеры определили фаворита следующего сезона Лиги чемпионов
22 июня
1
Сафонов заявил об амбициях еще раз выиграть Лигу чемпионов
17 июня
4
Аленичев высказался о шансах российских футболистов выигрывать еврокубки
13 июня
1
Мбаппе прокомментировал победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов после его ухода
7 июня
2
Рибери высмеял Роналду после его слов про «Золотой мяч»
7 июня
10
Сафонов назвал следующую цель после победы в Лиге чемпионов
4 июня
3
УЕФА может снять очки с «Барселоны» в Лиге чемпионов
4 июня
ВидеоДешам попросил игроков сборной Франции поаплодировать победе «ПСЖ» в ЛЧ: реакция Тюрама, проигравшего с «Интером» финал со счетом 0:5
3 июня
Ямаль определил лучших игроков сезона в Лиге чемпионов
3 июня
ВидеоСафонов рассказал о праздновании победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов в Париже
3 июня
1
Внесены изменения в правило о двойном касании при пенальти
3 июня
1
Хвиче пообещали государственный орден в Грузии
3 июня
11
Гвардиола прокомментировал победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов
3 июня
Определились 4 из 5 возможных соперников «ПСЖ» по финалу Межконтинентального кубка
3 июня
Луис Энрике вступил в перепалку с журналисткой после финала Лиги чемпионов
3 июня
Карпин оценил победу Сафонова в Лиге чемпионов: «Окей, и?»
3 июня
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 