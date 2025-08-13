«Мы же не лохи здесь»: Газизов рассказал, как «Спартак» пытался купить Пальцева

Генеральный директор «Динамо Мх» Шамиль Газизов раскрыл подробности переговоров со «Спартаком» о трансфере Валентина Пальцева.

«Может ли Пальцев играть в чемпионской команде? Думаю, да. Он обязан там играть.

Что касается переговоров со «Спартаком», то предложение от клуба было. Но нас не устроило время предложения.

Предложение поступило 17 июля вечером, надо было принять решение 18-го. Так не бывает. Мы же не лохи здесь. Как за один день можно принять решение?

Это настолько было непрофессионально, что нам было неприятно. Не знаю, на что рассчитывал «Спартак», – сказал Газизов.