Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Мы же не лохи здесь»: Газизов рассказал, как «Спартак» пытался купить Пальцева

«Мы же не лохи здесь»: Газизов рассказал, как «Спартак» пытался купить Пальцева

Сегодня, 00:12

Генеральный директор «Динамо Мх» Шамиль Газизов раскрыл подробности переговоров со «Спартаком» о трансфере Валентина Пальцева.

«Может ли Пальцев играть в чемпионской команде? Думаю, да. Он обязан там играть.

Что касается переговоров со «Спартаком», то предложение от клуба было. Но нас не устроило время предложения.

Предложение поступило 17 июля вечером, надо было принять решение 18-го. Так не бывает. Мы же не лохи здесь. Как за один день можно принять решение?

Это настолько было непрофессионально, что нам было неприятно. Не знаю, на что рассчитывал «Спартак», – сказал Газизов.

  • 19 июля у «Спартака» и «Динамо Мх» был очный матч в 1-м туре РПЛ. Москвичи выиграли 1:0.
  • Рыночная стоимость Пальцева – 2,5 миллиона евро.
  • В его активе 2 матча за сборную России.

Еще по теме:
Газизов недоволен, что Станковича не удалили в матче с «Динамо Мх» 3
Гендиректор махачкалинского «Динамо» оценил спорные моменты матча со «Спартаком» 1
Эмоции Газизова после возвращения «Оренбурга» в РПЛ: «Вот это хорошо!» 1
Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Спартак Пальцев Валентин Газизов Шамиль
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Мы же не лохи здесь»: Газизов рассказал, как «Спартак» пытался купить Пальцева
00:12
Энрике назвал причину ухода Доннаруммы из «ПСЖ»
Вчера, 23:59
Тренер «Спартака» объяснил поражение от махачкалинского «Динамо»
Вчера, 23:47
1
Фанаты «Спартака» – футболистам: «Снимайте майки, позорище»
Вчера, 23:35
3
⚡️ Кубок России. «Спартак» дома уступил махачкалинскому «Динамо», отыгравшись на 95-й минуте
Вчера, 22:56
39
ФотоСтанкович не застал камбэк «Спартака»
Вчера, 22:50
10
ВидеоСафонов и Забарный провели первую совместную тренировку в «ПСЖ»
Вчера, 22:45
3
Роша попрощался с болельщиками ЦСКА
Вчера, 22:22
2
⚡️ Доннарумма объявил об уходе из «ПСЖ»
Вчера, 22:10
1
Рахимов – о судейском решении в матче с «Зенитом»: «Я не понимаю»
Вчера, 22:00
6
Все новости
Все новости
Роша попрощался с болельщиками ЦСКА
Вчера, 22:22
2
Орлов высказался о лидерстве «Локомотива» в РПЛ
Вчера, 21:43
1
ЦСКА объявил о продаже Роши
Вчера, 21:09
Кахигао прояснил свое будущее в «Спартаке»
Вчера, 20:38
2
Генич одним словом описал соперников сборной России в осенних матчах
Вчера, 19:30
2
ФотоПодробное расписание матчей сборной России на осень 2025 года
Вчера, 18:06
Орлов объяснил, почему «Зенит» не продаст Луиса Энрике за 70 миллионов
Вчера, 17:40
7
Радимов – о российском тренере для «Спартака»: «На ум приходит только один»
Вчера, 17:17
13
Казанский высказался против ужесточения лимита на легионеров в РПЛ
Вчера, 16:54
1
Сборная России после длительной паузы сыграет на стадионе «Спартака»
Вчера, 16:16
1
«Сочи» отдал в аренду белорусского вингера
Вчера, 16:00
В «Зените» отреагировали на новость об интересе к Белтрану
Вчера, 15:51
Губерниев определил фаворита сезона РПЛ
Вчера, 15:30
7
Орлов предостерег РПЛ от ужесточения лимита на легионеров: «Мы это все уже проходили»
Вчера, 15:15
9
Семшов дал совет Станковичу
Вчера, 14:46
6
Агент сказал, сколько еще матчей понадобится Жерсону на адаптацию
Вчера, 13:22
9
Губерниев – о тренерах «Спартака»: «Это ходьба по граблям, пусть Абаскаля возьмут второй раз»
Вчера, 13:13
2
Бывший тренер «Зенита» назвал говном игру команды
Вчера, 13:05
16
Радимов сказал, кто ближе к отставке – Семак или Станкович
Вчера, 13:00
6
Мостовой отказался возглавить «Спартак»
Вчера, 12:56
22
В «Марселе» отреагировали на информацию об интересе к Батракову
Вчера, 12:51
2
В «Пари НН» оценили кредит доверия у главного тренера после 5 поражений в 5 матчах
Вчера, 12:45
1
Орлов выдвинул предложения по лимиту на легионеров
Вчера, 12:40
9
Экс-игрок сборной России объяснил, почему Карпин – это не Гарри Поттер
Вчера, 12:35
2
Агент Батракова рассказал о вариантах у игрока в Европе
Вчера, 12:23
5
«Зенит» начал поиски тренера вратарей
Вчера, 12:15
7
Радимов назвал трех российских игроков, которых мог бы купить «Спартак», чтобы лучше потратить бюджет
Вчера, 11:43
11
Фото«Акрон» подписал игрока «Локомотива» перед матчем с ЦСКА
Вчера, 11:26
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 