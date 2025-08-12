Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Кубок России. «Зенит» разгромил «Рубин» (3:0) и стал единоличным лидером группы

Кубок России. «Зенит» разгромил «Рубин» (3:0) и стал единоличным лидером группы

Сегодня, 20:29
16

«Зенит» крупно выиграл во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Команда Сергея Семака дома разгромила «Рубин» со счетом 3:0.

Голы забили 17-летний Вадим Шилов и дважды Матео Кассьерра.

Зенитовцы набрали максимально возможные 6 очков и единолично возглавили группу A, опередив как раз «Рубин» с 3 баллами.

Россия. Кубок. Группа A. 2 тур
Зенит - Рубин - 3:0 (0:0) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - М. Кассьерра, 70; 2:0 - М. Кассьерра, 78 (с пенальти); 3:0 - В. Шилов, 84.
Таблица турнира Календарь турнира

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Рубин Зенит
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Дубина
1755020010
Юбилей ни в коем случае переносить нельзя!! Не засчитанный чистый гол Рубина ну и на укрепление липовый пендаль!!! ЗПРФ!!!
Ответить
Цугундeр
1755020267
Забегали наконец- то.) Полу-составом, хоть так.. Толк есть, смысла по прежнему мало. Пендаль был. Чистый. Не орите, вонючки. Насчёт отменённого гола Даку- не уверен, хотя нарушение до этого было явным.
Ответить
anatolich72
1755020289
Пока не подключили судью у зенита не было шансов.
Ответить
порт
1755020336
Сейчас должны мироторговские набежать, и хрюкать, хрюкать, хрюкать.
Ответить
ОК, Зенит!
1755020378
Ну хоть так , чем никак. Все одно сыровато пока. Нет драйва в игре. Педро с Шиловым - красавцы оба!!!
Ответить
За что бан ?
1755021124
Пёсыч и стоеросовна пока единственые пахучки на ветке . Если Рубин не слил эту игру ,можно отметить преимущество Зенита по ходу всего матча . Ну и состав порадовал , жаль если это будет разовая акция .
Ответить
Январь 59
1755021315
Только так и может Зени победить. Отменить гол Рубина(игра плечом была расценена как игра рукой), красивый нырок в штрафной и пенальти. По поводу гола Касьеры и Педро-Шилов вопросов никаких, последнй гол красавец.
Ответить
BarStep
1755021663
Вот и основной состав на чемп обрисовался.. А что, пусть выходят и делают результат в следующем туре
Ответить
vvv123
1755024246
Урок Семаку. Выпустил 17-летнего парня, он и пенальти заработал, и гол забил! И чего он его раньше на скамейке мариновал, может и не обделались бы в предыдущих матчах! А если бы Сауся не продали, да Козлова...? Не, надо гнать Семака, не его это победа!
Ответить
