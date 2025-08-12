Кубок России. «Зенит» разгромил «Рубин» (3:0) и стал единоличным лидером группы

«Зенит» крупно выиграл во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Команда Сергея Семака дома разгромила «Рубин» со счетом 3:0.

Голы забили 17-летний Вадим Шилов и дважды Матео Кассьерра.

Зенитовцы набрали максимально возможные 6 очков и единолично возглавили группу A, опередив как раз «Рубин» с 3 баллами.