Кубок России. «Зенит» разгромил «Рубин» (3:0) и стал единоличным лидером группы

«Зенит» крупно выиграл во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.
Команда Сергея Семака дома разгромила «Рубин» со счетом 3:0.
Голы забили 17-летний Вадим Шилов и дважды Матео Кассьерра.
Зенитовцы набрали максимально возможные 6 очков и единолично возглавили группу A, опередив как раз «Рубин» с 3 баллами.
Россия. Кубок. Группа A. 2 тур
Зенит - Рубин - 3:0 (0:0) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - М. Кассьерра, 70; 2:0 - М. Кассьерра, 78 (с пенальти); 3:0 - В. Шилов, 84.
Источник: «Бомбардир»