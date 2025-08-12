Генич одним словом описал соперников сборной России в осенних матчах

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич доволен выбором соперников для национальной сборной России для товарищеских встреч грядущей осенью.

В сентябре будут матчи с Иорданией и Катаром, в октябре – с Ираном и Боливией, в ноябре – с Перу и Чили.

Подробное расписание можно посмотреть здесь.

– Отличные соперники. Все, с кем РФС договаривается играть матчи, попадают в категорию отличных соперников. Гренада, Куба, Бруней – не важно.

Понимаю, есть подвывалы в комментариях новостей, которым что‑то не нравится, им только Аргентину и Бразилию подавай. Но есть календарь, у многих на месяцы и годы вперед расписаны матчи, поэтому мы играем с теми, кто может.

Иордания – крепкая команда, с Катаром вообще в последний раз очки теряли до игры с Нигерией. Южноамериканские команды тоже сильные.

В небесах не летаю, не жду, что завтра РФС договорится играть с Францией или Аргентиной и к нам приедет Месси. Играть с соперниками не из числа топовых куда лучше, чем собраться на базе и потусоваться, раздавая интервью.

– Можете представить какой начнется шум, если сборная России проиграет осенью?

– И что? У нас новость живет от силы несколько дней. Как бы прискорбно ни звучало, жизнь сегодня такая динамичная, быстро все забывается.

У Карпина есть возможность проверять резерв, пусть тренер этим пользуется. Последние годы всех подряд обыгрывали под ноль. И если не будет положительного результата, ну и что? Сразу на сборную выливать ушат дерьма и рассказывать, что она никчемная?

У нас токсично настроены болельщики, с легкостью подхватывают хейт в адрес тренеров, игроков, комментаторов, сборной. Людям нравится выплескивать свой гнев на ком‑то другом, когда в жизни у них что‑то не складывается.

Так что в случае потери очков опять будут комментарии, что все плохие, всех разогнать и надо набрать новых футболистов.

Пока мы живем в зазеркалье, нет еврокубков для клубов и международных турниров для сборной, надо воспринимать это чуть проще.