Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Генич одним словом описал соперников сборной России в осенних матчах

Генич одним словом описал соперников сборной России в осенних матчах

Сегодня, 19:30
2

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич доволен выбором соперников для национальной сборной России для товарищеских встреч грядущей осенью.

  • В сентябре будут матчи с Иорданией и Катаром, в октябре – с Ираном и Боливией, в ноябре – с Перу и Чили.
  • Подробное расписание можно посмотреть здесь.

Отличные соперники. Все, с кем РФС договаривается играть матчи, попадают в категорию отличных соперников. Гренада, Куба, Бруней – не важно.

Понимаю, есть подвывалы в комментариях новостей, которым что‑то не нравится, им только Аргентину и Бразилию подавай. Но есть календарь, у многих на месяцы и годы вперед расписаны матчи, поэтому мы играем с теми, кто может.

Иордания – крепкая команда, с Катаром вообще в последний раз очки теряли до игры с Нигерией. Южноамериканские команды тоже сильные.

В небесах не летаю, не жду, что завтра РФС договорится играть с Францией или Аргентиной и к нам приедет Месси. Играть с соперниками не из числа топовых куда лучше, чем собраться на базе и потусоваться, раздавая интервью.

– Можете представить какой начнется шум, если сборная России проиграет осенью?

– И что? У нас новость живет от силы несколько дней. Как бы прискорбно ни звучало, жизнь сегодня такая динамичная, быстро все забывается.

У Карпина есть возможность проверять резерв, пусть тренер этим пользуется. Последние годы всех подряд обыгрывали под ноль. И если не будет положительного результата, ну и что? Сразу на сборную выливать ушат дерьма и рассказывать, что она никчемная?

У нас токсично настроены болельщики, с легкостью подхватывают хейт в адрес тренеров, игроков, комментаторов, сборной. Людям нравится выплескивать свой гнев на ком‑то другом, когда в жизни у них что‑то не складывается.

Так что в случае потери очков опять будут комментарии, что все плохие, всех разогнать и надо набрать новых футболистов.

Пока мы живем в зазеркалье, нет еврокубков для клубов и международных турниров для сборной, надо воспринимать это чуть проще.

Еще по теме:
Генич проанализировал поражение «Спартака» от «Локомотива» 8
Генич определил матч, после которого Станковича могут уволить из «Спартака» 21
Реакция Генича на 5:1 ЦСКА против «Рубина» 1
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные Россия Иордания Иран Боливия Перу Чили Генич Константин
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Bogdanowmax
1755016956
Сохраните себе ссылочку. Пригодится. Вот https://stavka-prognoz.ru/
Ответить
АК 68
1755019687
Да нормальные соперники, где бы ещё комментаторов нормальных найти?
Ответить
Главные новости
Еще один топ-клуб Европы включился в борьбу за Доннарумму
21:35
Семак прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Рубином»
21:21
ЦСКА объявил о продаже Роши
21:09
Жена Забарного еще раз оскорбила россиян: «Божечки, как мусор обиделся»
20:58
6
Президент «БроукБойз» раскрыл условия сотрудничества со Смоловым
20:48
Кахигао прояснил свое будущее в «Спартаке»
20:38
1
Кубок России. «Зенит» разгромил «Рубин» (3:0) и стал единоличным лидером группы
20:29
16
ФотоСмолова презентовали в новом клубе
20:08
Раскрыто итоговое решение «ПСЖ» по Сафонову после подписания Забарного
19:40
9
Генич одним словом описал соперников сборной России в осенних матчах
19:30
2
Все новости
Все новости
Орлов высказался о лидерстве «Локомотива» в РПЛ
21:43
Кахигао прояснил свое будущее в «Спартаке»
20:38
1
Генич одним словом описал соперников сборной России в осенних матчах
19:30
2
ФотоПодробное расписание матчей сборной России на осень 2025 года
18:06
Орлов объяснил, почему «Зенит» не продаст Луиса Энрике за 70 миллионов
17:40
7
Радимов – о российском тренере для «Спартака»: «На ум приходит только один»
17:17
12
Казанский высказался против ужесточения лимита на легионеров в РПЛ
16:54
1
Сборная России после длительной паузы сыграет на стадионе «Спартака»
16:16
1
«Сочи» отдал в аренду белорусского вингера
16:00
В «Зените» отреагировали на новость об интересе к Белтрану
15:51
Губерниев определил фаворита сезона РПЛ
15:30
7
Орлов предостерег РПЛ от ужесточения лимита на легионеров: «Мы это все уже проходили»
15:15
9
Семшов дал совет Станковичу
14:46
6
Агент сказал, сколько еще матчей понадобится Жерсону на адаптацию
13:22
9
Губерниев – о тренерах «Спартака»: «Это ходьба по граблям, пусть Абаскаля возьмут второй раз»
13:13
2
Бывший тренер «Зенита» назвал говном игру команды
13:05
16
Радимов сказал, кто ближе к отставке – Семак или Станкович
13:00
6
Мостовой отказался возглавить «Спартак»
12:56
21
В «Марселе» отреагировали на информацию об интересе к Батракову
12:51
2
В «Пари НН» оценили кредит доверия у главного тренера после 5 поражений в 5 матчах
12:45
1
Орлов выдвинул предложения по лимиту на легионеров
12:40
9
Экс-игрок сборной России объяснил, почему Карпин – это не Гарри Поттер
12:35
2
Агент Батракова рассказал о вариантах у игрока в Европе
12:23
4
«Зенит» начал поиски тренера вратарей
12:15
7
Радимов назвал трех российских игроков, которых мог бы купить «Спартак», чтобы лучше потратить бюджет
11:43
11
Фото«Акрон» подписал игрока «Локомотива» перед матчем с ЦСКА
11:26
1
«Локомотив» отказался продать Батракова за 15 миллионов евро
10:51
11
Мостовой – о матче «Спартак» – «Зенит»: «Градус очень приличный»
10:21
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 