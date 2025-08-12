Кубок России. «Акрон» без Дзюбы обыграл ЦСКА в серии пенальти

ЦСКА уступил «Акрону» в гостевом матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.
Итоговый счет основного времени – 1:1. Команды обменялись голами во втором тайме – отличились Солтмурад Бакаев и Тамерлан Мусаев.
В серии пенальти точнее оказались тольяттинцы – 5:4.
«Акрон» вышел в лидеры группы D с 5 очками, у ЦСКА второе место и 4 балла. Также в этом квартете выступают «Локомотив» и «Балтика».
Россия. Кубок. Группа D. 2 тур
Акрон - ЦСКА - 1:1 (0:0, 1:1, по пенальти 5:4) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - С. Бакаев, 54; 1:1 - Т. Мусаев, 71; 2:1 - К. Савичев, 93; 2:2 - И. Обляков, 94; 3:2 - И. Джаковац, 95; 3:3 - Т. Мусаев, 96; 4:3 - М. Бокоев, 97; 4:4 - М. Алвес, 98; 4:4 - М. Болдырев, 99; 4:5 - Мойзес, 100; 5:5 - С. Бакаев, 101; 5:5 - Д. Круговой, 102; 6:5 - А. Дмитриев, 103; 6:5 - К. Глебов, 104.
