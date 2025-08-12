Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кубок России. «Акрон» без Дзюбы обыграл ЦСКА в серии пенальти

Кубок России. «Акрон» без Дзюбы обыграл ЦСКА в серии пенальти

Сегодня, 18:23
11

ЦСКА уступил «Акрону» в гостевом матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Итоговый счет основного времени – 1:1. Команды обменялись голами во втором тайме – отличились Солтмурад Бакаев и Тамерлан Мусаев.

В серии пенальти точнее оказались тольяттинцы – 5:4.

«Акрон» вышел в лидеры группы D с 5 очками, у ЦСКА второе место и 4 балла. Также в этом квартете выступают «Локомотив» и «Балтика».

Россия. Кубок. Группа D. 2 тур
Акрон - ЦСКА - 1:1 (0:0, 1:1, по пенальти 5:4) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - С. Бакаев, 54; 1:1 - Т. Мусаев, 71; 2:1 - К. Савичев, 93; 2:2 - И. Обляков, 94; 3:2 - И. Джаковац, 95; 3:3 - Т. Мусаев, 96; 4:3 - М. Бокоев, 97; 4:4 - М. Алвес, 98; 4:4 - М. Болдырев, 99; 4:5 - Мойзес, 100; 5:5 - С. Бакаев, 101; 5:5 - Д. Круговой, 102; 6:5 - А. Дмитриев, 103; 6:5 - К. Глебов, 104.
Таблица турнира Календарь турнира

Еще по теме:
ЦСКА пропустил от «Акрона» из-за дикой вратарской ошибки: «Оторопеть можно»
Радимов назвал трех российских игроков, которых мог бы купить «Спартак», чтобы лучше потратить бюджет 11
«Акрон» подписал игрока «Локомотива» перед матчем с ЦСКА 1
Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок ЦСКА Акрон
Рекомендуем
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Юрбан-Зенит
1755012542
Васютин затащил
Ответить
Красногорск_Фан
1755012563
Не могу сказать что обе команды умирали на поле. Даже серия пенальти была полна улыбок. по итогам вратарь ЦСКА лоханулся в основное время, а вратарь Акрона не лоханулся в серии пенальти. Ну тем интересней итоги в группе. Пока все играют на авось вторым составом кроме ЦСКА в первой встрече.
Ответить
shahor
1755012584
Будний день.Дневное начало матча.Дублирующие составы.Стадион нейтрален для обоих участников матча.Это мероприятие действительно является кубком России?P.S.Акинфееву пора на пенсию.Дайте дорогу Торопу!Дали...Ну и Абдулкадыров-новый Васин подрастает.
Ответить
boris63
1755012881
Хромые клячи, Дивеева нет и забивать некому.
Ответить
Дубина
1755013014
Игорян бы зарешал пенали)))))
Ответить
Plyash
1755013131
ЦСКА в этом году решил титул не брать ? Или хочет нервы пощекотать нашим доблестным Вооружённым силам ? А Канифею личные кубковые рекорды больше не интересны ?
Ответить
CSKA57
1755013213
Тороп, Тороп... Внимательней нужно быть, парень.
Ответить
bratskij
1755013433
Когда уже двух деревяшек, тянущих команду вниз, Койта и Мусаева выгонят из команды? Вся команда работает на то чтобы эти дибилы пароли момент за моментом.
Ответить
Главные новости
ВидеоЦСКА пропустил от «Акрона» из-за дикой вратарской ошибки: «Оторопеть можно»
18:44
ФотоГрилиш перешел из «Манчестер Сити» в другой клуб АПЛ
18:32
Кубок России. «Акрон» без Дзюбы обыграл ЦСКА в серии пенальти
18:23
11
Чалова обокрали на пляже в Греции
18:18
2
«ПСЖ» повысил цену на Доннарумму
17:52
2
Орлов объяснил, почему «Зенит» не продаст Луиса Энрике за 70 миллионов
17:40
4
Радимов – о российском тренере для «Спартака»: «На ум приходит только один»
17:17
6
Канчельскис: «Если Сафонов покинет «ПСЖ», это будет позор для клуба!»
17:05
7
Левандовски: «До сих пор не могу понять, почему я не получил «Золотой мяч»
16:43
2
Аршавин ответил на предложение «Амкала»
16:29
Все новости
Все новости
Аршавин ответил на предложение «Амкала»
16:29
Где смотреть матч «Динамо» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 13 августа 2025
08:47
Где смотреть матч «Сочи» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция: 13 августа 2025
08:44
Где смотреть матч «Локомотив» – «Балтика»: во сколько прямая трансляция: 13 августа 2025
08:42
Где смотреть матч «Оренбург» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 13 августа 2025
08:38
69-летний Медведев ответил, сыграет ли он за «Амкал» в Кубке России
Вчера, 23:11
5
ФотоРасписание матчей медийных команд во 2-м раунде Кубка России
Вчера, 21:42
«Амкал» хочет выпустить на Кубок России самого высокого футболиста в истории
Вчера, 16:42
5
ФотоНазваны судьи на матчи команд РПЛ во 2-м туре группового этапа Кубка России
Вчера, 13:59
4
Где смотреть матч «Акрон» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 12 августа 2025
Вчера, 09:42
Где смотреть матч «Зенит» – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 12 августа 2025
Вчера, 09:40
В РФС обнаружили ошибочный пенальти в ворота «Зенита»
9 августа
39
Президент «Амкала» не исключил приглашение Аршавина
8 августа
1
РФС утвердил перенос матча команд РПЛ в Кубке России в Саранск
8 августа
2
Аршавин в шутку пожелал Смолову больше не забивать голов
7 августа
Президент «БроукБойз» объяснил мотивацию Смолова сыграть за медиаклуб
6 августа
FONBET Кубок России. 2DROTS победил владимирское «Торпедо» (1:0) – все 3 медийных клуба прошли во 2-й раунд
6 августа
1
ФотоСмолов назвал свой новый клуб: «Here we go»
6 августа
3
Видео«Так не бывает!»: в FONBET Кубке России курьезно реализовали пенальти
6 августа
6
FONBET Кубок России. «БроукБойз» из Медиалиги выбили «Орел» (3:2)
6 августа
ВидеоБукмекеры заподозрили договорной матч в FONBET Кубке России
6 августа
10
Аршавин пристыдил команду Второй лиги после поражения от медиаклуба
6 августа
2
ФотоФото запасного вратаря «Амкала», который мог сыграть в Кубке
6 августа
4
Игрок «Амкала» сделал смелое обещание: «Придется вести»
5 августа
2
Известный комик пошутил про свой дебют за «Амкал» в Кубке
5 августа
1
FONBET Кубок России. «Амкал» с блогерами в составе прошел «Квант»
5 августа
ВидеоБлогер Парадеевич забил за «Амкал» в Кубке
5 августа
Видео«Чудесное спасение»: 19-летний сын Малафеева сделал сейв в матче Кубка
5 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 