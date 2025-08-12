Кубок России. «Акрон» без Дзюбы обыграл ЦСКА в серии пенальти

Голы: 1:0 - С. Бакаев, 54; 1:1 - Т. Мусаев, 71; 2:1 - К. Савичев, 93; 2:2 - И. Обляков, 94; 3:2 - И. Джаковац, 95; 3:3 - Т. Мусаев, 96; 4:3 - М. Бокоев, 97; 4:4 - М. Алвес, 98; 4:4 - М. Болдырев, 99; 4:5 - Мойзес, 100; 5:5 - С. Бакаев, 101; 5:5 - Д. Круговой, 102; 6:5 - А. Дмитриев, 103; 6:5 - К. Глебов, 104.