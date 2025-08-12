Канчельскис: «Если Сафонов покинет «ПСЖ», это будет позор для клуба!»

Андрей Канчельскис предостерег «ПСЖ», который рассматривает вариант с уходом Матвея Сафонова из-за трансфера Ильи Забарного.
«Мы говорим, что политика вне спорта, но она сейчас везде. Зачем французский клуб продает Сафонова? У руководства «ПСЖ» должен быть разум, им нельзя убирать Матвея из-за мнения одного футболиста.
По-моему, президент клуба у парижан – араб [Нассер Аль-Хелайфи], он каким боком связан с политикой? Какая ему разница на мнение украинского футболиста?
Если Сафонов покинет «ПСЖ», это будет позор для такого великого клуба! Уже весь спорт превратили в политику – это безобразие», – заявил Канчельскис.
- Прошлым летом «ПСЖ» купил Сафонова у «Краснодара» за 20 млн евро.
- В дебютном сезоне голкипер пропустил 13 голов в 17 матчах.
- Забарный обошелся парижанам в 67 миллионов евро.
Источник: «РБ Спорт»