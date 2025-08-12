Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Канчельскис: «Если Сафонов покинет «ПСЖ», это будет позор для клуба!»

Канчельскис: «Если Сафонов покинет «ПСЖ», это будет позор для клуба!»

Сегодня, 17:05
7

Андрей Канчельскис предостерег «ПСЖ», который рассматривает вариант с уходом Матвея Сафонова из-за трансфера Ильи Забарного.

«Мы говорим, что политика вне спорта, но она сейчас везде. Зачем французский клуб продает Сафонова? У руководства «ПСЖ» должен быть разум, им нельзя убирать Матвея из-за мнения одного футболиста.

По-моему, президент клуба у парижан – араб [Нассер Аль-Хелайфи], он каким боком связан с политикой? Какая ему разница на мнение украинского футболиста?

Если Сафонов покинет «ПСЖ», это будет позор для такого великого клуба! Уже весь спорт превратили в политику – это безобразие», – заявил Канчельскис.

  • Прошлым летом «ПСЖ» купил Сафонова у «Краснодара» за 20 млн евро.
  • В дебютном сезоне голкипер пропустил 13 голов в 17 матчах.
  • Забарный обошелся парижанам в 67 миллионов евро.

Источник: «РБ Спорт»
Франция. Лига 1 Динамо Бр ПСЖ Сафонов Матвей Забарный Илья Канчельскис Андрей
Комментарии (7)
Cleaner
1755009521
С каких это пор ПСЖ стал ВЕЛИКИМ КЛУБОМ?????????????????????
Ответить
Plyash
1755009786
Сейчас бы и тебя , дурака , не взяли в М.Ю., времена такие ...
Ответить
Skull_Boy
1755011566
Потому что он ДЫРА со статистикой 1,5 удара в створ гол
Ответить
sochi-2013
1755013648
..., а если останется, то позор для него! В дверь выгоняют, он в окно лезет.
Ответить
