Стало известно, перейдет ли в «Локомотив» итальянский защитник

Генеральный директор «Монцы» Адриано Галлиани прокомментировал информацию об интересе «Локомотива» и «Рубина» к правому защитнику команды Самуэле Биринделли.

«Мы не получали никаких предложений по Самуэле Биринделли из России», – сказал Галлиани.

Агент Биринделли Стефано Ломбарди также высказался про информацию об интересе казанского клуба к игроку. «Нет, это неправда», – сказал Ломбарди.