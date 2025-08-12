Стало известно, перейдет ли в «Локомотив» итальянский защитник

Генеральный директор «Монцы» Адриано Галлиани прокомментировал информацию об интересе «Локомотива» и «Рубина» к правому защитнику команды Самуэле Биринделли.
«Мы не получали никаких предложений по Самуэле Биринделли из России», – сказал Галлиани.
Агент Биринделли Стефано Ломбарди также высказался про информацию об интересе казанского клуба к игроку. «Нет, это неправда», – сказал Ломбарди.
- 26-летний Биринделли в прошлом сезоне провел за «Монцу» 23 матча, забил 3 гола.
- Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
- «Монца» по итогам прошлого сезона вылетела в Серию B.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,8 миллиона евро.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»