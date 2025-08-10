Маму Тарасова крупно обманули мошенники

Бывший игрок сборной России Дмитрий Тарасов в соцсети рассказал, что его маму обманули мошенники.
Ущерб составил 6 миллионов рублей, а также женщина продала в пользу преступников свой автомобиль.
Началось всe с того, что Тарасовой написали о взломе «Госуслуг» и оставили номер якобы поддержки. Она позвонила, после чего началось выманивание денег.
Ольге Александровне запретили связываться с родными, что она и сделала. С ней работали три дня, и все это время Тарасова занимала деньги у знакомых. Сейчас мать футболиста работает с психотерапевтом.
- В апреле Дмитрий заявил, что ждет предложений из РПЛ.
- Он приостановил карьеру в 2021 году.
- 37-летний игрок выступал за «Томь», «Москву», «Локомотив», «Рубин» и «Велес».
Источник: «Бомбардир»