Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Локомотива»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер поделился впечатлениями от матча 4-го тура РПЛ «Локомотив» – «Спартак» (4:2).

«У «Локомотива» – четыре победы в четырех матчах.

Деяну Станковичу такими темпами осталось недолго. Хотя в том, глядя на хаос формирования состава, далеко не только его вина. Но ранние замены Маркиньоса и Мартинса вопросы, убежден, вызывают.

В следующем туре «Спартак» принимает «Зенит». Это кульминация – а может, и развязка – для Деяна, который в прошлом сезоне в Питере должен был выигрывать, но сыграл вничью, а в Москве – победил.

Но подозреваю, что по качеству еще один матч пятого тура – «Локомотив» – «Балтика» – будет как минимум не хуже», – написал Рабинер.