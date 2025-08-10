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Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Локомотива»

10 августа 2025, 12:15
2

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер поделился впечатлениями от матча 4-го тура РПЛ «Локомотив» – «Спартак» (4:2).

«У «Локомотива» – четыре победы в четырех матчах.

Деяну Станковичу такими темпами осталось недолго. Хотя в том, глядя на хаос формирования состава, далеко не только его вина. Но ранние замены Маркиньоса и Мартинса вопросы, убежден, вызывают.

В следующем туре «Спартак» принимает «Зенит». Это кульминация – а может, и развязка – для Деяна, который в прошлом сезоне в Питере должен был выигрывать, но сыграл вничью, а в Москве – победил.

Но подозреваю, что по качеству еще один матч пятого тура – «Локомотив» – «Балтика» – будет как минимум не хуже», – написал Рабинер.

  • У «Спартака» 4 очка в первых 4 турах.
  • Матч «Спартак» – «Зенит» состоится 16 августа в Москве.
  • «Спартак» уже ищет замену Станковичу.

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Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив
Комментарии (2)
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Бригадный
1754818932
Два позора российского футбола стали показывать удивительно синхронные результаты. Хотя, у руля два разных персонажа: дурак Станкович и трус Семак. Составы примерные равные по стоимости. Равные и по количеству сильно загорелых богодулов. Кто победит? А пох ...
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