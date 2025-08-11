Глушаков проанализировал поражение «Спартака» от «Локомотива»

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков поделился впечатлениями от дерби с «Локомотивом» в 4-м туре РПЛ.

Спартаковцы проиграли со счетом 2:4.

Они набрали 4 очка в 4 турах РПЛ, выдав худший старт с 2011 года.

«Спартак» занимает 11-е место в РПЛ, опережая зону стыков лишь на 1 очко.

Следующий соперник – «Зенит» (16 августа).

«Спартак» не был плох, но он удивил, что играл в три защитника. «Локомотив» не дал им создать что‑то сверхъестественное, что они хотели.

Такое ощущение сложилось, что всех игроков, которых купили, всех надо было куда‑то поставить. Где‑то здесь была непонятная ситуация. «Спартак» проиграл по делу, что‑то выделить сложно», – сказал Глушаков.