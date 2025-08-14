Введите ваш ник на сайте
Бубнов дал совет руководству «Спартака» по Станковичу

Сегодня, 15:33
6

Бывший защитник «Спартака», «Динамо» и сборной СССР Александр Бубнов высказался о работе главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

«Руководству «Спартака» – чтобы они оставили Станковича в покое. Всe! Команда сыграла с лидером на пятeрку. Состав на сегодняшний день оптимальнейший, вообще не ошибся составом, красавец! 905 технико-тактических действий – это самый высокий уровень для российского чемпионата, они 800 максимум наигрывают», – сказал Бубнов.

По подсчeтам Бубнова, «Спартак» в матче с «Локомотивом» набрал 905 технико-тактических действия при 21% брака. Команда получила от него оценку «пять».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян Бубнов Александр
Plyash
1755175139
Как всё серьёзно у Бубы , оказывается . Срочно звоните в совет директоров , совершите ещё одно технико-тактическое действие - спасите Деяна .
Ответить
cska1948
1755175382
" Команда сыграла с лидером на пятeрку. Состав на сегодняшний день оптимальнейший, вообще не ошибся составом, красавец!905 технико-тактических действий – это самый высокий уровень для российского чемпионата, они 800 максимум наигрывают», – сказал Бубнов." ------------- Кто-нибудь скажите Бубнову, а то он, похоже, не в курсе, что победа в футболе присуждается не той команде, которая больше совершила технико-тактических действий, а той, которая больше голов забила и меньше пропустила, чем её соперник.
Ответить
СильныйМозг
1755175503
По мне, так хватит позорится,надо распустить спартак и поставить памятник, в виде туалета.
Ответить
Cleaner
1755177134
Спартак за игру с Локомотивом получил от Бубнова оценку «пять». А Локомотив в матче со Спартаком заработал ТРИ очка. Вот такая вот арифметика. Ну РЖУ ни могу!!!...)))
Ответить
...уефан
1755177662
...эх, Саня! Есть кино для кинокритиков, профессиональных фестивалей и узких профильных специалистов, а есть кино, которое завораживает, и которое завоевывает зрителя на все времена, и не поймёшь даже почему... Вот так и в футболе - ТТД есть, скорость есть и мысль игры понятна, а команды и игры нет, нет ни куража, ни духа победителя, ни веры в себя и результат...
Ответить
VVM1964
1755177677
Как минимум оставить в покое на пару матчей в чемпионате !!! Впереди матч с Зенитом и не надо дополнительно будоражить команду, а т.к. по результатам с этим соперником делать окончательные выводы не стоит, ждем матч с Рубином ... Думаю, что ничья с Зенитом и Победа над Рубином закроют эту тему и были бы вполне приемлемым результатом...Если же в этих 2 матчах не будет хотя бы одной победы, думаю судьба Станковича будет решена !...
Ответить
алдан2014
1755177700
Это точно Бубнов сказал?
Ответить
