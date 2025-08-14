Бубнов дал совет руководству «Спартака» по Станковичу

Бывший защитник «Спартака», «Динамо» и сборной СССР Александр Бубнов высказался о работе главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

«Руководству «Спартака» – чтобы они оставили Станковича в покое. Всe! Команда сыграла с лидером на пятeрку. Состав на сегодняшний день оптимальнейший, вообще не ошибся составом, красавец! 905 технико-тактических действий – это самый высокий уровень для российского чемпионата, они 800 максимум наигрывают», – сказал Бубнов.

По подсчeтам Бубнова, «Спартак» в матче с «Локомотивом» набрал 905 технико-тактических действия при 21% брака. Команда получила от него оценку «пять».