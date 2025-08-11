Титов назвал судейское решение, повлиявшее на результат матча «Локомотив» – «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов высказался о судействе в матче красно-белых с «Локомотивом» (2:4) в 4-м туре РПЛ.

«Момент с отменeнным пенальти Жедсона: если это не пенальти, то что тогда пенальти? Счeт 1:0, забивает «Спартак», и совсем другая игра. У меня масса вопросов по поводу судейства, ВАР, кто и куда поставил ногу – для меня это непонятно. Уверен, что многие специалисты, которые могут оценивать судейство, скажут: если это не пенальти, то что?

Иванов отсудил неплохо. Нареканий никаких не может быть, вопрос только по пенальти с Жедсоном. Хотя он назначил пенальти и сделал абсолютно правильно. Люди, которые сидели на ВАР… Даже не хочу вспоминать, кто там сидел. Но уверен, что этот момент повлиял на результат матча.

Однако это ни в коем случае не умаляет достоинств «Локомотива». Команда организована, здорово бежит, в полном порядке сегодня Батраков. Дай бог, чтобы парень продолжал в том же духе. Уверен, за ним наблюдают многие европейские клубы, скауты и агенты. Но ему рано ещe об этом думать. Пусть играет, получает удовольствие и наслаждается футболом», – сказал Титов.