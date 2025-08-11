Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Титов назвал судейское решение, повлиявшее на результат матча «Локомотив» – «Спартак»

Титов назвал судейское решение, повлиявшее на результат матча «Локомотив» – «Спартак»

Сегодня, 19:34
Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов высказался о судействе в матче красно-белых с «Локомотивом» (2:4) в 4-м туре РПЛ.

«Момент с отменeнным пенальти Жедсона: если это не пенальти, то что тогда пенальти? Счeт 1:0, забивает «Спартак», и совсем другая игра. У меня масса вопросов по поводу судейства, ВАР, кто и куда поставил ногу – для меня это непонятно. Уверен, что многие специалисты, которые могут оценивать судейство, скажут: если это не пенальти, то что?

Иванов отсудил неплохо. Нареканий никаких не может быть, вопрос только по пенальти с Жедсоном. Хотя он назначил пенальти и сделал абсолютно правильно. Люди, которые сидели на ВАР… Даже не хочу вспоминать, кто там сидел. Но уверен, что этот момент повлиял на результат матча.

Однако это ни в коем случае не умаляет достоинств «Локомотива». Команда организована, здорово бежит, в полном порядке сегодня Батраков. Дай бог, чтобы парень продолжал в том же духе. Уверен, за ним наблюдают многие европейские клубы, скауты и агенты. Но ему рано ещe об этом думать. Пусть играет, получает удовольствие и наслаждается футболом», – сказал Титов.

  • Полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш упал в штрафной «Локомотива» на 8-й минуте после контакта с защитником красно-зеленых Максимом Ненаховым. Судья Сергей Иванов сначала назначил пенальти, а затем отменил это решение после вмешательства ВАР.
  • Судьей ВАР в этой игре был Кирилл Левников, его ассистентом – Антон Фролов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Титов Егор
avera
1754930725
Балерине пора покупать очки.
Ответить
PAREVG.
1754930844
Фол в атаке, на повторах это отлично видно.
Ответить
Cleaner
1754931155
Егор Титов: - Бла-бла-бла-бла!!!...)))
Ответить
aaaaahhhh
1754931745
надо играть, а не фолы считать.
Ответить
cska1948
1754934832
Даже как-то странно слышать такое от человека который всю жизнь посвятил футболу. Покажите Титову повтор эпизода из-за ворот.
Ответить
