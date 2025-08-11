Генич проанализировал поражение «Спартака» от «Локомотива»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался по итогам игры 4-го тура РПЛ «Локомотив» – «Спартак» (4:2).

«Это чисто тренерское поражение «Спартака», и не только Станковича, а всего тренерского штаба. Мне в этом матче не понравилось, что «Спартак» со своей быстротой пытается соперника задушить.

Всe время быстро‑быстро отобрать, ударить, довести атаку, – это здорово в современном футболе, но «Спартаку» не хватает хитрости. Он очень прямолинейный. «Локомотив» был хитрее, он отдал мяч «Спартаку» и грамотно выстроил оборону», – сказал Генич.