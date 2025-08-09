Девушка Пиняева – после победы «Локо» над «Спартаком»: «Я никогда не устану повторять»

Наталия Алешина, девушка форварда «Локомотива» Сергея Пиняева, выложила пост после матча 4-го тура РПЛ против «Спартака» (4:2).
«Я никогда не устану повторять, какой сегодня был хороший матч и какая была вкусная еда!» – написала Наталия.
- Пиняев пропускал матч по медицинским причинам.
- «Локо» лидирует в РПЛ.
- Команда идет в турнире без очковых потерь.
Источник: телеграм-канал Наталии Алешиной