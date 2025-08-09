Девушка Пиняева – после победы «Локо» над «Спартаком»: «Я никогда не устану повторять»

Наталия Алешина, девушка форварда «Локомотива» Сергея Пиняева, выложила пост после матча 4-го тура РПЛ против «Спартака» (4:2).

«Я никогда не устану повторять, какой сегодня был хороший матч и какая была вкусная еда!» – написала Наталия.

Пиняев пропускал матч по медицинским причинам.

«Локо» лидирует в РПЛ.

Команда идет в турнире без очковых потерь.

Девушка Пиняева показала подарки от Сергея на 8 марта

Девушка Пиняева выложила видео жарки шашлыка после победы над «Спартаком»

Девушка Пиняева похвасталась новым «Мерседесом»: «Я окончательно избалована»