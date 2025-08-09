Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Девушка Пиняева – после победы «Локо» над «Спартаком»: «Я никогда не устану повторять»

Девушка Пиняева – после победы «Локо» над «Спартаком»: «Я никогда не устану повторять»

Вчера, 23:58
2

Наталия Алешина, девушка форварда «Локомотива» Сергея Пиняева, выложила пост после матча 4-го тура РПЛ против «Спартака» (4:2).

«Я никогда не устану повторять, какой сегодня был хороший матч и какая была вкусная еда!» – написала Наталия.

  • Пиняев пропускал матч по медицинским причинам.
  • «Локо» лидирует в РПЛ.
  • Команда идет в турнире без очковых потерь.

Девушка Пиняева показала подарки от Сергея на 8 марта

Девушка Пиняева выложила видео жарки шашлыка после победы над «Спартаком»

Девушка Пиняева похвасталась новым «Мерседесом»: «Я окончательно избалована»

Еще по теме:
Умяров извинился перед болельщиками «Спартака» 4
Реакция Радимова на поражение «Спартака» от «Локомотива» 17
Галактионов прокомментировал победу «Локо» над «Спартаком» 5
Источник: телеграм-канал Наталии Алешиной
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Пиняев Сергей
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1754773634
Это слишком тонко для непосвящённых.
Ответить
FWSPM
1754774361
больше ни на что ума не хватило
Ответить
