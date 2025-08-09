Семак раскритиковал игроков «Зенита» после поражения от «Ахмата»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выразил недовольство игроками после матча 4-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:1).
– Руководство «Зенита» тренерскому штабу доверяет?
– Это вопрос к руководству клуба. Я же не могу отвечать за них.
– Как бы оценили действия Соболева?
– Сегодня многие игроки не смогли показать свой уровень. У всей нашей атакующий группы было немного остроты. В том числе у Саши, Кассьерры, Лусиано. И у наших атакующих полузащитников, которые должны были создавать эту остроту.
Источник: «Матч ТВ»