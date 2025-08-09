Реакция Рахимова на 1:5 от ЦСКА

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал итог матча 4-го тура РПЛ против ЦСКА (1:5).

У ЦСКА дубль оформил Кирилл Глебов.

«Рубин» идет в РПЛ 5-м.

Следующий соперник – «Зенит».

– Можно ли хоть что‑то позитивное вынести из этого поражения?

– Мы посмотрели статистику никому ненужную. И кажется, что ее взяли из другого матча. О чем это говорит? Нужно исполнять то, что есть. В первом тайме нас наказали во всех моментах. Был еще эпизод с пяткой, но не забили. Если вы не доигрываете эпизод, начинаются проблемы и так пропускаются мячи. Нас наказали четыре раза в первом тайме. ЦСКА очень здорово использовал свои моменты, мы – нет.

Уверенность перерастет в самоуверенность, но если ты недорабатываешь, то получается такой результат. Такие матчи случаются, ничего страшного не случилось, это я сказал команде. Если бы мы забили свои моменты, то счет был бы 6:4, 5:3. Для зрителей это хороший футбол, для тренера же нет.

Если на поле не выполняются требования, значит, вы не слушаете, что вам говорят. Жарко, эмоционально было в перерыве, а не после матча.

– Комментатор сказал, что вы не обыгрывали ни разу ЦСКА. Есть этому объяснение?

– Боюсь, что меня заберут в армию (смеется). Наверное, этого боюсь. Так случается. Я лично не считаю, кого обыгрывал, а кого нет.