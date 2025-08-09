Челестини прокомментировал 5:1 против «Рубина»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал исход матча 4-го тура РПЛ против «Рубина» (5:1).
- Дубль оформил Кирилл Глебов.
- ЦСКА не проигрывает в РПЛ 18 матчей подряд.
- Для Челестини это дебютный сезон в РПЛ.
– Первый тайм получился очень хорошим, даже замечательным. Ребята поняли, что мы от них хотим. Самое главное, что они получали удовольствие от игры.
– Что скажете об игре Данила Кругового и Кирилла Глебова?
– Мне очень нравится, как они работают. Получаю удовольствие от их футбола.
– Есть один негативный момент: Алеррандро получил травму.
– Мне кажется, у него просто мышечное повреждение. Надеюсь, пропустит не больше двух‑трех недель. Но для нас каждая потеря неприятна.
Источник: «Матч ТВ»