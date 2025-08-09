Реакция Генича на 5:1 ЦСКА против «Рубина»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился впечатлениями от игры 4-го тура РПЛ ЦСКА – «Рубин» (5:1).

Дубль оформил Кирилл Глебов.

ЦСКА не проигрывает в РПЛ 18 матчей подряд.

Для главного тренера ЦСКА Фабио Челестини это дебютный сезон в РПЛ.

«Говоря молодежным языком, ЦСКА просто переехал «Рубин». «Армейцы» показали очень хорошую реализацию.

Легкость и воздушность ЦСКА шла вразрез с игрой «Рубина», который был выхолощенным. Это чуть ли не лучшая игра ЦСКА с начала сезона», – сказал Генич.