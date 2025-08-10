Акинфеев – о 600 матчах в РПЛ: «Честно, сам не верю»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал достижение отметки в 600 матчей в чемпионатах России. В юбилейной для голкипера игре его команда разгромила «Рубин» (5:1) в 4-м туре РПЛ.

«Ещe раз всех с тремя очками! Я никогда не гонюсь за цифрами, но когда после матча коллеги говорят: «Владимирович, у тебя же 600-й матч в РПЛ!» – честно, сам не верю))

600 игр в Чемпионате России – звучит солидно. Но для меня важнее, что за этими цифрами – ваша поддержка и годы упорной работы. Спасибо, что были со мной на этом пути! 💙❤️» – написал Акинфеев.