Акинфеев – о 600 матчах в РПЛ: «Честно, сам не верю»

Сегодня, 14:11
1

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал достижение отметки в 600 матчей в чемпионатах России. В юбилейной для голкипера игре его команда разгромила «Рубин» (5:1) в 4-м туре РПЛ.

«Ещe раз всех с тремя очками! Я никогда не гонюсь за цифрами, но когда после матча коллеги говорят: «Владимирович, у тебя же 600-й матч в РПЛ!» – честно, сам не верю))

600 игр в Чемпионате России – звучит солидно. Но для меня важнее, что за этими цифрами – ваша поддержка и годы упорной работы. Спасибо, что были со мной на этом пути! 💙❤️» – написал Акинфеев.

  • 39-летний голкипер выступает за основной состав клуба с 2003 года.
  • Всего на счету вратаря 802 игры за ЦСКА и 111 матчей за сборную России.

Источник: телеграм-канал «Игорь Акинфеев #35»
Россия. Премьер-лига Рубин ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Галина Бронемясова
1754825008
у семака вчера был 300й матч во главе зенита. так себе достижение.
Ответить
