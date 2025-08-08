Защитнику «Спартака» Денисову ищут клуб в Бразилии

Александр Маньяков, агент защитника «Спартака» Даниила Денисова, рассказал о возможном переходе игрока в бразильский клуб.

– До конца трансферного окна не будем дергать Франа Кахигао, у него достаточно сложная ситуация со временем и тяжело идут переговоры.

Но недавно я разговаривал с коллегой из Бразилии из достаточно серьезного агентства. Спросил у него, не будет ли им интересен такой игрок, как Данька – не Дани Алвес, который все время бежит вперед, а силовой защитник, способный сзади все забетонировать.

Он говорит: «У меня есть два клуба, которые искали защитника такого формата». Посмотрим, что будет. Мне кажется, интересная история.

– Даниил сам-то готов на Бразилию?

– Денисов из тех людей, кто не стоит на месте и хочет развиваться: и как личность, и как футболист.

Мы с ним обсуждали варианты по Европе, но из-за политической обстановки все очень сложно. Тему Бразилии мы с ним пока не обсуждали, но я думаю, что он не откажется.