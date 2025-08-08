Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Защитнику «Спартака» Денисову ищут клуб в Бразилии

Сегодня, 19:50
3

Александр Маньяков, агент защитника «Спартака» Даниила Денисова, рассказал о возможном переходе игрока в бразильский клуб.

– До конца трансферного окна не будем дергать Франа Кахигао, у него достаточно сложная ситуация со временем и тяжело идут переговоры.

Но недавно я разговаривал с коллегой из Бразилии из достаточно серьезного агентства. Спросил у него, не будет ли им интересен такой игрок, как Данька – не Дани Алвес, который все время бежит вперед, а силовой защитник, способный сзади все забетонировать.

Он говорит: «У меня есть два клуба, которые искали защитника такого формата». Посмотрим, что будет. Мне кажется, интересная история.

– Даниил сам-то готов на Бразилию?

– Денисов из тех людей, кто не стоит на месте и хочет развиваться: и как личность, и как футболист.

Мы с ним обсуждали варианты по Европе, но из-за политической обстановки все очень сложно. Тему Бразилии мы с ним пока не обсуждали, но я думаю, что он не откажется.

  • У 22-летнего футболиста остался год контракта с московским клубом.
  • В прошлом сезоне он сделал 3 ассиста в 36 матчах.
  • Рыночная стоимость Денисова – 4 миллиона евро.

Еще по теме:
Агент спартаковца Денисова: «Парень не заслуживает хейта» 12
Титов объяснил, почему Станкович ставит Денисова в состав «Спартака» 4
Мостовой объяснил, почему спартаковец Денисов не будет востребован в Европе 7
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Денисов Даниил
Рекомендуем
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
k611
1754672965
Единственным российским игроком в чемпионате Бразилии в 1991 году был вратарь Юрий Шишкин. Как то сомнительно, что Денисову клуб в Бразилии найдут...
Ответить
АК 68
1754675089
Если бы в действительности было бы всё так, как рассказывает про него агент - цены бы не было этому защитнику, но уж больно часто от этого бетона мяч отскакивает в собственные ворота.
Ответить
Vitaga
1754678090
похоже на фейк. в Бразилии умирать готовы на поле и стоят тысячные толпы в очереди. привозить среднего игрока из за границы это нереально. можно было бы поверить что его куда-нибудь в Сегунду или чемпионшип зовут.. как запасного. а так - сказочка пиар
Ответить
Главные новости
СпецпроектТест от «Бомбардира»: вспомните команды РПЛ по расстановке
17
«ПСЖ» согласовал 55-миллионный трансфер
21:21
1
Роналду – о «Золотом мяче»: «Это фикция»
20:33
6
Английский клуб готовит предложение по Сперцяну: «Его видят первой скрипкой»
20:20
5
ЦСКА отказался платить 15 миллионов за бразильского вингера
20:08
2
Черчесов сформировал тренерский штаб в «Ахмате»
20:00
Защитнику «Спартака» Денисову ищут клуб в Бразилии
19:50
3
Павлюченко объяснил, почему Акинфеев не уехал в Европу
19:10
2
Ямаля и Левандовского наказали за нарушение правил допинг-контроля
18:59
7
Агент спартаковца Денисова: «Парень не заслуживает хейта»
18:30
12
Все новости
Все новости
Генич: «Краснодар» выходит на свою проектную мощность»
21:35
Радимов похвалил РФС за выбор соперника для сборной России
21:09
Мостовой оценил возможное получение Венделом российского паспорта
20:44
Черчесов сформировал тренерский штаб в «Ахмате»
20:00
Защитнику «Спартака» Денисову ищут клуб в Бразилии
19:50
3
Черданцев: «Стать Заболотным непросто»
19:30
2
«Ростов» отдал в аренду 20-летнего вингера
19:19
Павлюченко объяснил, почему Акинфеев не уехал в Европу
19:10
2
Мостовой – об Умярове: «Лидер «Спартака»? Да не, ну хватит!»
18:49
7
Агент спартаковца Денисова: «Парень не заслуживает хейта»
18:30
12
«Спартак» не стал брать Модрича за 300 тысяч
18:00
8
Мостовой объяснил, почему «Краснодар» обыграл «Динамо»
17:41
3
«Рубин» хочет купить участника КЧМ-2025
17:31
Агент Кисляка рассказал об интересе «Фенербахче»: «Все согласовано с Моуринью»
16:46
1
Ловчев проанализировал работу Станковича в «Спартаке»
16:00
6
Раскрыта сумма, полученная российскими клубами от УЕФА после отстранения
15:40
5
Стал известен четвертый соперник сборной России на осень
15:04
5
Тюкавин рассказал, что ему понравилось в Китае
14:58
3
Генич озвучил свою позицию по ужесточению лимита на легионеров в РПЛ
14:38
2
«Локомотив» повысил цену на Самошникова для «Спартака»
14:28
18
«Оренбург» продал иранского нападающего вдвое дороже, чем купил
14:14
2
«Крылья Советов» отказались продавать «Сочи» защитника сборной России
13:50
1
Стало известно, когда возобновятся переговоры по трансферу Самошникова в «Спартак»
13:35
4
Орещук назвал единственный клуб России, который может зарабатывать на трансферах
13:28
2
«Краснодар» и «Локомотив» заинтересовались игроком «Балтики»
12:52
9
У ЦСКА сорвался трансфер игрока сборной Алжира
12:31
1
Названы две позиции, на которые «Динамо» подпишет игроков в это трансферное окно
12:23
6
«Рубин» может расстаться с сербским вингером
11:59
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 