Экс-президент «Локомотива» перед дерби: «Спартак» очень нервный, у них пустые края в защите»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что красно-зеленые должны победить «Спартак» в предстоящем матче 4-го тура РПЛ.
«В дерби не имеет значения, на каком месте располагаются команды. Но организация игры у «Локомотива» все же посильнее, «железнодорожники» выглядят сбалансированнее. И за счет этого качества у «красно‑зеленых» будет преимущество. Считаю, что «Локомотив» должен победить.
А «Спартак» очень нервный, игра у команды не получается. Не очень понятна позиция спортивного директора клуба: у них пустые края в защите. Олег Рябчук – слабенький, а Даниил Хлусевич сильно сдал. Если у тебя не действуют края, выстроить игру сложно», – сказал Наумов.
- Матч «Локомотив» – «Спартак» пройдет 9 августа и начнется в 18:00 мск.
- Красно-зеленые лидируют в РПЛ с 9 очками после трех туров. Красно-белые идут 11-ми с 4 баллами.
Источник: «Матч ТВ»