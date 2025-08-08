Экс-президент «Локомотива» перед дерби: «Спартак» очень нервный, у них пустые края в защите»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что красно-зеленые должны победить «Спартак» в предстоящем матче 4-го тура РПЛ.

«В дерби не имеет значения, на каком месте располагаются команды. Но организация игры у «Локомотива» все же посильнее, «железнодорожники» выглядят сбалансированнее. И за счет этого качества у «красно‑зеленых» будет преимущество. Считаю, что «Локомотив» должен победить.

А «Спартак» очень нервный, игра у команды не получается. Не очень понятна позиция спортивного директора клуба: у них пустые края в защите. Олег Рябчук – слабенький, а Даниил Хлусевич сильно сдал. Если у тебя не действуют края, выстроить игру сложно», – сказал Наумов.