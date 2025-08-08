Генич оценил шансы «Ахмата» против «Зенита» – игра будет дебютной для Черчесова

Комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от матча 4-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Зенитом». Эта встреча станет первой для Станислава Черчесова на посту главного тренера грозненской команды.

«Зенит» нормально стартовал в чемпионате. Конечно, пока в игре команды больше преобладает академичность, могут выпадать Вендел, пропустивший предсезонную подготовку, Кассьерра, Мостовой, Глушенков и Жерсон. «Зенит» должен понимать: стоя сейчас никого не обыграет, все соперники против них окапываются. Чтобы показывать потенциал, надо демонстрировать скорость игры. Почему Мантуан или Педро выделяются? Потому что включают скорость. Остальные же действуют академично, это бросается в глаза.

Все равно «Зенит» остается фаворитом матча с «Ахматом». Но Черчесов что‑то придумает, чтобы поймать игроков соперника в капканы, реализовать что‑то свое. Не удивлюсь, если «Ахмат» отберет очки у сине‑бело‑голубых», – сказал Генич.