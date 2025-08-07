Медведев прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к Гонсалвешу

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможности перехода в клуб правого вингера Матеуса Гонсалвеша из «Фламенго».

«Гонсалвеш не рассматривается», – сказал Медведев.

Ранее сообщалось, что «Зенит» открыт для возможного обмена защитника Роберта Ренана на Гонсалвеша. Также к футболисту проявлял интерес ЦСКА.