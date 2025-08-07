Введите ваш ник на сайте
  Главная
  Новости
  Агент Самошникова рассказал о ситуации с переходом игрока в «Спартак»

Агент Самошникова рассказал о ситуации с переходом игрока в «Спартак»

Сегодня, 12:52
1

Агент левого защитника «Локомотива» Ильи Самошникова Алексей Бабырь высказался о переговорах по переходу игрока в «Спартак».

«Идут переговоры. Илья тренируется, готовится к игре. На матч с «Нижним Новгородом» он не летал, потому что у него был дискомфорт в приводящей мышце и просто не стали рисковать.

Я считаю, что он – один из лучших на своей позиции в стране, если не лучший. Конечно, к нему всегда будет интерес. С другими клубами тоже было общение. Но задачи уходить из «Локомотива» нет – это вопрос того, договорятся ли клубы.

Ясности по срокам, как таковой, нет. Есть много нюансов. Илюха готовится, тренируется и играет. Сейчас клубы общаются», – сказал Бабырь.

  • Transfermarkt оценивает стоимость Самошникова в 3,5 миллиона евро.
  • Контракт защитника с красно-зелеными рассчитан до 31 мая 2027 года.
  • В этом сезоне 27-летний футболист провел 2 матча за «Локомотив».

Источник: РИА «Новости»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Самошников Илья
