Джорджину захейтили за вызывающий наряд в храме

Девушка Криштиану Роналду Джорджина Родригес посетила католическую святыню в Фатиме и подверглась хейту в соцсетях.

Испанку раскритиковали за вызывающий наряд для похода в храм – подписчиков возмутили открытые плечи, разрезы на платье и кепка.

В комментариях писали: «В следующий раз прикрой плечи», «Это наряд точно не для церкви», «Кашкет в храме – это уж слишком».

Подписчики попросили Джорджину более ответственно подходить к выбору одежды для религиозных мест.

Ранее Джорджина и Криштиану выкладывали общее фото из постели.

Роналду и Джорджина встречаются с 2016 года.

У них 2 общие дочери.

В 2010-2015 годах португалец встречался с россиянкой Ириной Шейк.

Фото: соцсети Джорджины Родригес