Джорджину захейтили за вызывающий наряд в храме

Девушка Криштиану Роналду Джорджина Родригес посетила католическую святыню в Фатиме и подверглась хейту в соцсетях.
Испанку раскритиковали за вызывающий наряд для похода в храм – подписчиков возмутили открытые плечи, разрезы на платье и кепка.
В комментариях писали: «В следующий раз прикрой плечи», «Это наряд точно не для церкви», «Кашкет в храме – это уж слишком».
Подписчики попросили Джорджину более ответственно подходить к выбору одежды для религиозных мест.
Ранее Джорджина и Криштиану выкладывали общее фото из постели.
- Роналду и Джорджина встречаются с 2016 года.
- У них 2 общие дочери.
- В 2010-2015 годах португалец встречался с россиянкой Ириной Шейк.
Фото: соцсети Джорджины Родригес
Источник: «Бомбардир»