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Джорджину захейтили за вызывающий наряд в храме

22 июля 2025, 08:55

Девушка Криштиану Роналду Джорджина Родригес посетила католическую святыню в Фатиме и подверглась хейту в соцсетях.

Испанку раскритиковали за вызывающий наряд для похода в храм – подписчиков возмутили открытые плечи, разрезы на платье и кепка.

В комментариях писали: «В следующий раз прикрой плечи», «Это наряд точно не для церкви», «Кашкет в храме – это уж слишком».

Подписчики попросили Джорджину более ответственно подходить к выбору одежды для религиозных мест.

Ранее Джорджина и Криштиану выкладывали общее фото из постели.

  • Роналду и Джорджина встречаются с 2016 года.
  • У них 2 общие дочери.
  • В 2010-2015 годах португалец встречался с россиянкой Ириной Шейк.

Фото: соцсети Джорджины Родригес

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Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Испания. Примера Аль-Наср Роналду Криштиану Родригес Джорджина
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