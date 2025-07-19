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  • Кавазашвили: «В РПЛ три-четыре топовых иностранца, остальные – мешки с дерьмом»

Кавазашвили: «В РПЛ три-четыре топовых иностранца, остальные – мешки с дерьмом»

Сегодня, 13:25
9

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили выступил за ужесточение лимита в РПЛ.

«Более чем приветствую новый лимит. Лично для меня лучшим вариантом являются всего три легионера на поле. Не имеет значения: черных, белых или красных. Я постоянно говорил об этом. К тому же, они обязательно должны быть игроками национальных сборных своих стран. Только в этом случае в клубах РПЛ будут развиваться именно наши футболисты, а не всякая шваль, которую покупают из-за рубежа.

На данный момент у нас каждый клуб завален легионерами. В РПЛ из всех иностранцев всего три-четыре топовых игрока. Остальные – это мешки с дерьмом, а мы учим их играть. Если оставить всего трех иностранцев, будут брать уже состоявшихся мастеров. Хотя, конечно, лучших перехватывает Европа, а мы редко берем топовых игроков.

В этом вопросе думаю именно о сборной, а не о клубах. Если парень из академии не новый Пеле, а просто талантливый, ему на поле нет места. Почему мы своих не тренируем вместо легионеров? Хорошо, что теперь лед в этом вопросе тронулся. Конечно, всего наполовину, но пять иностранцев на поле – тоже нормально», – сказал Кавазашвили.

  • Ранее стало известно, что Министерство спорта обсуждает с РФС ужесточение лимита на легионеров в РПЛ. Рассматривается вариант с 10 легионерами в заявке и только с 5 иностранцами на поле.
  • Сейчас в заявке РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Кавазашвили Анзор
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Комментарии (9)
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Номэд
1752920965
Скоро у вшивых половина бразил с паспортами РФ будут. ЗПРФ
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АЛЕКС 58
1752921358
Запретить газпрому давать своим обезьянкам российское гражданство
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Цугундeр
1752922223
В России всего один топовый ветеран-Симонян. Но он благоразумно, или осторожно молчит всю жизнь. "..остальные – мешки с д.ер.ь.мом.")
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Spartak_forv@
1752923004
Кто забыл дать дедушке успокоительны таблетки? В таком случае для наших паспортистов нужен жесткий лимит по зарплате,без конкуренции от легионеров они сядут на попу ровно и вообще прогрессировать не будут
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subbotaspartak
1752924610
Кавазашвили: «В РПЛ три-четыре топовых мешка с деньгами, остальные – мешки с ******»
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Persona_non_Grata
1752925578
Чем больше мы будем ограничивать естественную конкуренцию, тем ниже будет уровень... Не с этого надо начинать решать проблему !...
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бу-бу
1752925703
Хлусевич хоть и не легионер , а мешок с говном натуральный .
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