Кавазашвили: «В РПЛ три-четыре топовых иностранца, остальные – мешки с дерьмом»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили выступил за ужесточение лимита в РПЛ.

«Более чем приветствую новый лимит. Лично для меня лучшим вариантом являются всего три легионера на поле. Не имеет значения: черных, белых или красных. Я постоянно говорил об этом. К тому же, они обязательно должны быть игроками национальных сборных своих стран. Только в этом случае в клубах РПЛ будут развиваться именно наши футболисты, а не всякая шваль, которую покупают из-за рубежа.

На данный момент у нас каждый клуб завален легионерами. В РПЛ из всех иностранцев всего три-четыре топовых игрока. Остальные – это мешки с дерьмом, а мы учим их играть. Если оставить всего трех иностранцев, будут брать уже состоявшихся мастеров. Хотя, конечно, лучших перехватывает Европа, а мы редко берем топовых игроков.

В этом вопросе думаю именно о сборной, а не о клубах. Если парень из академии не новый Пеле, а просто талантливый, ему на поле нет места. Почему мы своих не тренируем вместо легионеров? Хорошо, что теперь лед в этом вопросе тронулся. Конечно, всего наполовину, но пять иностранцев на поле – тоже нормально», – сказал Кавазашвили.