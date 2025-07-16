Гасилин: «У «Спартака» было худшее межсезонье среди топ-клубов РПЛ»

Бывший зенитовец Алексей Гасилин сравнил летнюю трансферную кампанию клубов РПЛ.

– Кто хуже всех поработал на трансферном рынке перед стартом сезона?

– В «Спартаке» недобор футболистов.

Видим, какого уровня новичков привозит «Зенит». ЦСКА взял Алвеса, динамовцы укрепились Осипенко и Сергеевым. «Локомотив» хорошо сработал с Комличенко и Бакаевым в плане соотношения цена-качество.

Скажу, что худшее межсезонье было у «Спартака» из всех топовых клубов. Пара трансферов зависли.

Хочется, чтобы красно-белые усилились и были конкурентами «Зениту».