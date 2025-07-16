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  • Гасилин: «У «Спартака» было худшее межсезонье среди топ-клубов РПЛ»

Гасилин: «У «Спартака» было худшее межсезонье среди топ-клубов РПЛ»

16 июля 2025, 22:15
20

Бывший зенитовец Алексей Гасилин сравнил летнюю трансферную кампанию клубов РПЛ.

– Кто хуже всех поработал на трансферном рынке перед стартом сезона?

– В «Спартаке» недобор футболистов.

Видим, какого уровня новичков привозит «Зенит». ЦСКА взял Алвеса, динамовцы укрепились Осипенко и Сергеевым. «Локомотив» хорошо сработал с Комличенко и Бакаевым в плане соотношения цена-качество.

Скажу, что худшее межсезонье было у «Спартака» из всех топовых клубов. Пара трансферов зависли.

Хочется, чтобы красно-белые усилились и были конкурентами «Зениту».

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Гасилин Алексей
Комментарии (20)
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IVANRUS777
1752694802
Спасибо кэп
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Вальдемар Запашный
1752695497
Гасилин- кто это?
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Иван Петров 1986
1752696833
А пример Краснодара ни о чем не говорит?
Ответить
sunwap
1752698530
Вот Локо усилился так усилился. Теперь можно бороться за чемпионство! Да чего там, теперь и замахнуться можно на дубль, кубок взять. Тренер то какой в Локомотиве. Тактики - схемы, не как у некоторых один ромб. А уж какое руководство у железнодорожников! Просто песня. Песня на русском, а не на португальском. Поют, народ веселят.
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алдан2014
1752710859
Какое дело бывшему зенитовцу до Спартака? Надерет зад Зине и будет счастье товарищу Гасилину?
Ответить
Странник 09
1752719085
В прошлом сезоне Краснодар без трансферов обошелся, и "король Америки" под 40 млн не помог.
Ответить
Skull_Boy
1752723617
Кто ты такой Гасилин и когда ты это играл за Зенит, если последние 15 лет там бегают одни угольки
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R_a_i_n
1752728672
Если до конца то Кахигао не привезет хотя бы одного топа по меркам рпл, к нему явно появятся вопросы.
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FCSpartakM
1752739662
то есть цска, взяв хз кого за существенные для них бабки-это усиление) Одно и то же повторяют.
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