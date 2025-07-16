Гасилин: «У «Спартака» было худшее межсезонье среди топ-клубов РПЛ»

Бывший зенитовец Алексей Гасилин сравнил летнюю трансферную кампанию клубов РПЛ.
– Кто хуже всех поработал на трансферном рынке перед стартом сезона?
– В «Спартаке» недобор футболистов.
Видим, какого уровня новичков привозит «Зенит». ЦСКА взял Алвеса, динамовцы укрепились Осипенко и Сергеевым. «Локомотив» хорошо сработал с Комличенко и Бакаевым в плане соотношения цена-качество.
Скажу, что худшее межсезонье было у «Спартака» из всех топовых клубов. Пара трансферов зависли.
Хочется, чтобы красно-белые усилились и были конкурентами «Зениту».
- В 1-м туре РПЛ «Спартак» примет «Динамо Мх».
- Матч состоится 19 июля.
- «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.
Источник: Metaratings