Пономарев нашел пропавшего кота Федю

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев рассказал, что пропавший кот Федя сам вернулся домой.

«Пришел наконец‑то сейчас, в первом часу ночи, более суток отсутствовал. Какая большая радость! Я весь извелся. Покушал Федя сейчас, правда, мало. Надо на будущее покупать ошейник с электронным носителем, где он был, я так и не понял», – сказал Пономарев.

Фото: личный архив Владимира Пономарева