«Спартак» выставил «Фламенго» новый ценник за Барко

Московский «Спартак» запросил у «Фламенго» 20 миллионов евро за трансфер полузащитника Эсекьеля Барко, написали журналисты Раиза Симплисиу и Себастиан Шрур в соцсети.

Ранее «Фламенго» направил «Спартаку» второе предложение по переходу 26-летнего аргентинского хавбека, которое составляло 14 миллионов евро. «Спартак» отклонил это предложение.