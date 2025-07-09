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«Спартак» выставил «Фламенго» новый ценник за Барко

9 июля 2025, 19:15
15

Московский «Спартак» запросил у «Фламенго» 20 миллионов евро за трансфер полузащитника Эсекьеля Барко, написали журналисты Раиза Симплисиу и Себастиан Шрур в соцсети.

Ранее «Фламенго» направил «Спартаку» второе предложение по переходу 26-летнего аргентинского хавбека, которое составляло 14 миллионов евро. «Спартак» отклонил это предложение.

  • Жена пригрозила 26-летнему аргентинцу разводом, если он не вернется в Латинскую Америку.
  • Год назад «Спартак» купил Барко за 14 млн евро.
  • Его статистика в дебютном сезоне: 36 матчей, 14 голов, 9 ассистов.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Спартак Фламенго Барко Эсекьель
Комментарии (15)
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...уефан
1752077922
...14 - "Это не серьёзно!"(с)...
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Тинез Розоп
1752077940
Опасная игра. Не купят за такие деньги и если останется , то играть толком не будет…
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oyabun
1752077952
Правильно. Ибо нефиг! Самим нужен.
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andr45
1752079219
«Бразильский «Фламенго» ещё не вступал в переговоры с московским «Спартаком» относительно трансфера полузащитника Эсекьеля Барко. «Фламенго» обозначил заинтересованность в приобретении Барко, но прямых контактов между клубами пока не было» Чемпионат 7.07.2025
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zigbert
1752081250
Разумное решение Спартака.
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R_a_i_n
1752082792
Когда Спартак купит кого нибудь за те же 20
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Alex Flash
1752083367
новость из серии голова не ведает.что делает хвост. ответственный за выпуск наверно не в курсе о чем писали вчера
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шахта Заполярная
1752088235
Хочешь Барко, плати 20 мультов, нет бабок, или жалко, потруси пальмы в джунглях не поленись, все равно потом зинке в три дорого впаришь
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VPERDIV SPARTAK
1752090752
Комментарий скрыт модератором
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FWSPM
1752096950
Барко с февраля в разводе дальше можно не читать
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