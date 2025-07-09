«Спартак» выставил «Фламенго» новый ценник за Барко

Московский «Спартак» запросил у «Фламенго» 20 миллионов евро за трансфер полузащитника Эсекьеля Барко, написали журналисты Раиза Симплисиу и Себастиан Шрур в соцсети.
Ранее «Фламенго» направил «Спартаку» второе предложение по переходу 26-летнего аргентинского хавбека, которое составляло 14 миллионов евро. «Спартак» отклонил это предложение.
- Жена пригрозила 26-летнему аргентинцу разводом, если он не вернется в Латинскую Америку.
- Год назад «Спартак» купил Барко за 14 млн евро.
- Его статистика в дебютном сезоне: 36 матчей, 14 голов, 9 ассистов.
Источник: «Бомбардир»