Жена пригрозила Барко разводом, если он не уйдет из «Спартака»

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, почему Эсекьель Барко наотрез отказывается продолжать карьеру в «Спартаке».

«Настроение Барко было видно в игре с «Крыльями», у него очень тяжелая семейная проблема. Жена поставила ультиматум – или мы разводимся и ты не увидишь ребeнка, либо возвращаешься в Латинскую Америку…

Это семейные дела, но делает настроение игроку. Он будет ныть до последнего. На грани срыва переговоры между «Фламенго» и Карраскалем.

Следующий, за кем пойдeт «Фламенго» – Барко. Его будет не удержать. Клуб в состоянии заплатить 14-16 миллионов и забрать игрока», – заявил Гурцкая.