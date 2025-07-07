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  • Жена пригрозила Барко разводом, если он не уйдет из «Спартака»

Жена пригрозила Барко разводом, если он не уйдет из «Спартака»

7 июля, 20:12
17

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, почему Эсекьель Барко наотрез отказывается продолжать карьеру в «Спартаке».

«Настроение Барко было видно в игре с «Крыльями», у него очень тяжелая семейная проблема. Жена поставила ультиматум – или мы разводимся и ты не увидишь ребeнка, либо возвращаешься в Латинскую Америку

Это семейные дела, но делает настроение игроку. Он будет ныть до последнего. На грани срыва переговоры между «Фламенго» и Карраскалем.

Следующий, за кем пойдeт «Фламенго» – Барко. Его будет не удержать. Клуб в состоянии заплатить 14-16 миллионов и забрать игрока», – заявил Гурцкая.

  • Год назад «Спартак» купил Барко за 14 млн евро.
  • Его статистика в дебютном сезоне: 36 матчей, 14 голов, 9 ассистов.

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Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Спартак Барко Эсекьель Гурцкая Тимур
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Комментарии (17)
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СильныйМозг
1751910000
Пускай бабу пошлёт. А она в свою очередь, пусть потом объясняет, почему у ребёнка не папы, потому что жена капризная. Мало того, что он неликвидный игрок, так еще и подкаблучник.
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DVOK68
1751910904
Это старая песня.Если всё так то действительно не удержать и удерживать не надобно. Хотя игрок мастеровитый,факт.
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...уефан
1751911898
...если это действительно так, то очень жаль. М-да, плюс Заболотный, минус Барко, есть над чем думать...
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САДЫЧОК
1751912801
Ради миллионов долларов….
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Интерес
1751914641
"Спартак" на всех парах свистит к титулу.
Ответить
fakeid
1751914688
да, вот так баба, которая нихера не умеет - свалит в закат и останется без денег, которые платят в тарасятнике. тут живёт в роскоши, рестораны, цумы, салоны красоты на любой вкус, чё хошь. а она валить задумала. в такую херню сложно поверить. в отличие от бабы клаудиньо, которая на четвёртый год стала ныть, и ей уже не нужны были никакие деньги. эта погода кого угодно з****т.
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ySS
1751915094
Неприятные слухи, посмотрим...
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САНЁК17
1751917340
Значит ей тут не рады
Ответить
slavа0508
1751941013
Ох уж эти жёны ...
Ответить
Oldtrafford83
1751952162
Пусть посадит её на латинский мрот и тогда пешком в Мск придёт ))
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