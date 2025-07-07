Жена пригрозила Барко разводом, если он не уйдет из «Спартака»

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, почему Эсекьель Барко наотрез отказывается продолжать карьеру в «Спартаке».
«Настроение Барко было видно в игре с «Крыльями», у него очень тяжелая семейная проблема. Жена поставила ультиматум – или мы разводимся и ты не увидишь ребeнка, либо возвращаешься в Латинскую Америку…
Это семейные дела, но делает настроение игроку. Он будет ныть до последнего. На грани срыва переговоры между «Фламенго» и Карраскалем.
Следующий, за кем пойдeт «Фламенго» – Барко. Его будет не удержать. Клуб в состоянии заплатить 14-16 миллионов и забрать игрока», – заявил Гурцкая.
- Год назад «Спартак» купил Барко за 14 млн евро.
- Его статистика в дебютном сезоне: 36 матчей, 14 голов, 9 ассистов.
Источник: «Это футбол, брат!»