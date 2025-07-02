Реакция «Спартака» на 14-миллионное предложение по Барко

Спартаковский инсайдер Максим Никитин сообщил, что клуб не продаст Эсекьеля Барко «Фламенго» за 14 миллионов евро.

«Спартак» предложение в 14 миллионов евро за Барко точно не заинтересует.

И, по моей инфе, в клуб это предложение пока не поступало», – написал источник.