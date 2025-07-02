Реакция «Спартака» на 14-миллионное предложение по Барко

Спартаковский инсайдер Максим Никитин сообщил, что клуб не продаст Эсекьеля Барко «Фламенго» за 14 миллионов евро.
«Спартак» предложение в 14 миллионов евро за Барко точно не заинтересует.
И, по моей инфе, в клуб это предложение пока не поступало», – написал источник.
- «Фламенго» рассматривает Барко в качестве замены Жерсону, который уйдет в «Зенит».
- 26-летний Барко провел в прошлом сезоне за «Спартак» 36 матчей, забил 14 голов, отдал 9 передач.
- Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.
Источник: телеграм-канал «Спартака»