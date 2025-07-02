Названа сумма, которую «Фламенго» предложит «Спартаку» за Барко

В ближайшее время «Фламенго» предложит «Спартаку» 14 миллионов евро за трансфер полузащитника Эсекьеля Барко. Ранее сообщалось, что аргентинец хочет покинуть московский клуб по личным мотивам.

«Фламенго» рассматривает Барко в качестве замены Жерсону, который уйдет в «Зенит».

26-летний Барко провел в прошлом сезоне за «Спартак» 36 матчей, забил 14 голов, отдал 9 передач.

Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.

В июле прошлого года «Спартак» купил Барко у «Ривер Плейта» за 14 миллионов евро.