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  • Названа сумма, которую «Фламенго» предложит «Спартаку» за Барко

Названа сумма, которую «Фламенго» предложит «Спартаку» за Барко

Сегодня, 16:08
17

В ближайшее время «Фламенго» предложит «Спартаку» 14 миллионов евро за трансфер полузащитника Эсекьеля Барко. Ранее сообщалось, что аргентинец хочет покинуть московский клуб по личным мотивам.

  • «Фламенго» рассматривает Барко в качестве замены Жерсону, который уйдет в «Зенит».
  • 26-летний Барко провел в прошлом сезоне за «Спартак» 36 матчей, забил 14 голов, отдал 9 передач.
  • Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.
  • В июле прошлого года «Спартак» купил Барко у «Ривер Плейта» за 14 миллионов евро.

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Источник: телеграм-канал «Лепсая Live»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Спартак Фламенго Барко Эсекьель
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Комментарии (18)
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rash1959
1751461779
От селёдки уши получат, такая "корова" самим нужна.
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Semenycch
1751461855
Если сам футболист хочет перейти, то удержать его не удастся!
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acor94
1751462013
Кстати, чтоб не парится с деньгами, мы можем Спартаку 14 сразу закинуть, а Фламинго остальные 11 как нибудь через офшоры. За этого Жерсона или как там бибизяну зовут.
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ScarlettOgusania
1751462311
Фламенго за Карраскаля за 15 лямов не может одним траншем расплатиться, а за Барко вообще у них понос будет при оплате, когда Спартак выкатит им 20-25 лимонов... уйдут в закат...)
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...уефан
1751462630
...лучше помочь тому, кто умеет играть, но не хочет, снова захотеть, чем поставить на эту позицию того, кто желает, но не умеет...
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Мордаванин
1751463084
ещё и чирик наварят красавцычё)
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FFR
1751463227
Если футболист хочет уйти , то удержать его нет смысла.
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СильныйМозг
1751463357
Сейчас Фламенго включит обороты, на трюндике со спартаком сойдутся, так мясные, еще от счастья в экстазе будут валяться. :)))
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ySS
1751467909
С одной стороны игрок интересный, а с другой, начнет как вендель пальцы зрителям показывать, так зачем он нужен...
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