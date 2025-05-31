«Динамо» заинтересовалось центральным защитником «Локомотива»

«Динамо» рассмотрит вариант с приобретением летом центрального защитника «Локомотива» Евгения Морозова. У игрока, который является выпускником академии красно-зеленых, остается еще год контракта с нынешним клубом.

В этом сезоне 24-летний Морозов провел за «Локомотив» 12 матчей, забил 1 гол, отдал 1 передачу.

Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 3,5 миллиона евро.

В прошлом году Морозов провел 5 матчей за сборную России, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.