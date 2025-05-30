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Быстров сказал, чем уникально чемпионство «Краснодара»

30 мая 2025, 14:28
7

Владимир Быстров порассуждал о чемпионском пути «Краснодара».

«Практически всегда многомиллионные трансферы приносят результат, но «Краснодар» доказал, что можно стать чемпионом, не меняя ничего в зимнее трансферное окно.

Главное – правильно пользоваться футболистами и делать трансферы заранее, а не когда петух клюeт. «Краснодару» не нужны были новые игроки, потому что они шли на первом месте.

Все понимали, что сезон можно завершить этими футболистами. В клубе есть много дорогих игроков, и им удалось их сохранить.

Кто из чемпионского состава «быков» будет главной трансферной целью для лидеров РПЛ? Там вся команда ценная.

Кого надо они сохранили, если и будут продавать, то за очень дорого. Думаю, у нас не найдутся клубы, кто захочет кого-то купить из «Краснодара» за дорого», – сказал Быстров.

  • «Краснодар» впервые в истории выиграл РПЛ, набрав 67 очков.
  • Финишировавший вторым «Зенит» отстал лишь на 1 балл.

Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Краснодар Быстров Владимир
Комментарии (7)
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Блямба
1748605398
Краснодар проскочил, пока хряки под ковром подкупая судей, боролись с Зенитом
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Spartak_forv@
1748611109
Удивительно как Краснодар стал первым,не имея глубины состава скамейки,без приобретений зимой,без явных провалов,спадов,побеждая и побеждая где-то на тоненького или чисто за счет везения,и психологически не дрогнув в конце…даже не верится
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Цугундeр
1748611499
)) У Володьки появились литературные н.ег.ры?)) а как же "типа, это... ну у них сильный состав..") с.ка .дебил лужский..
Ответить
Странник 09
1748611615
У зенита денег много купит всю команду
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vovinho11
1748612701
Самый чёрный чемпион России
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