Быстров сказал, чем уникально чемпионство «Краснодара»

Владимир Быстров порассуждал о чемпионском пути «Краснодара».

«Практически всегда многомиллионные трансферы приносят результат, но «Краснодар» доказал, что можно стать чемпионом, не меняя ничего в зимнее трансферное окно.

Главное – правильно пользоваться футболистами и делать трансферы заранее, а не когда петух клюeт. «Краснодару» не нужны были новые игроки, потому что они шли на первом месте.

Все понимали, что сезон можно завершить этими футболистами. В клубе есть много дорогих игроков, и им удалось их сохранить.

Кто из чемпионского состава «быков» будет главной трансферной целью для лидеров РПЛ? Там вся команда ценная.

Кого надо они сохранили, если и будут продавать, то за очень дорого. Думаю, у нас не найдутся клубы, кто захочет кого-то купить из «Краснодара» за дорого», – сказал Быстров.