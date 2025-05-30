Назван фаворит в борьбе за Осипенко среди ведущих клубов РПЛ

Защитник «Ростова» Максим Осипенко склоняется к тому, чтобы принять предложение о переходе в «Динамо». Интерес к игроку проявляют также «Краснодар», «Зенит» и «Спартак», но футболист близок к тому, чтобы оказаться в составе бело-голубых.

31-летний Осипенко в текущем сезоне провел за «Ростов» 39 матчей, забил 10 голов, сделал 5 ассистов.

Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.

Контракт Осипенко с желто-синими рассчитан до лета 2027-го.

Главным тренером «Динамо» вскоре может стать Валерий Карпин, который до 25 февраля этого года возглавлял «Ростов».