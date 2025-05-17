Генич оценил свою работу в этом сезоне РПЛ: «Пусть и нескромно, понимаю»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич доволен своей работой в этом сезоне РПЛ.
«Сегодня прокомментировал заключительный матч РПЛ в этом сезоне. В последнем туре меня ждeт онлайн, перекличка всех восемь матчей тура. Обожаю этот формат.
Честно признаюсь: очень собой доволен. Буду в номинантах на главный комментаторский приз.
Пусть и нескромно, понимаю. Но, по ощущениям, и первый, и второй отрезок прошел ровно и без спадов. В отличии от нескольких команд.
Спасибо, РПЛ, что ты есть! Люблю», – написал Генич.
- Генич комментирует футбол почти 20 лет.
- Константин был признан лучшим комментатором минувшего сезона РПЛ.
- Генич сам играл в футбол на уровне Первой лиги.
Источник: телеграм-канал Константина Генича