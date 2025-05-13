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Анчелотти прокомментировал назначение в сборную Бразилии

13 мая 2025, 14:59

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о скором уходе в сборную Бразилии.

«С 26 мая я буду тренером сборной Бразилии. Это очень важный вызов, но я хочу хорошо завершить последний отрезок фантастического приключения в «Реале».

Знаю, что вам интересно, что я думаю и что я хочу сделать. Но сейчас я тренер «Мадрида». Я хочу закончить как можно лучше и насладиться своими последними днями в клубе. Я уважаю клуб, болельщиков и игроков.

«Реал» опубликует заявление, когда захочет, нет никаких проблем. Они сделают это, когда сочтут нужным. Когда клуб общается со мной, это совершенно личное», – заявил Анчелотти.

  • Анчелотти будет впервые работать на уровне сборных.
  • Итальянец станет первым иностранным тренером в истории бразильской национальной команды.
  • Стороны заключили контракт до завершения ЧМ-2026.
  • В «Реале» его сменит Хаби Алонсо.
  • Дебют Карло придется на матч Бразилии и Эквадора 6 июня.

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Источник: Marca
Испания. Примера Бразилия. Серия А Реал Бразилия Анчелотти Карло
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