Анчелотти прокомментировал назначение в сборную Бразилии

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о скором уходе в сборную Бразилии.
«С 26 мая я буду тренером сборной Бразилии. Это очень важный вызов, но я хочу хорошо завершить последний отрезок фантастического приключения в «Реале».
Знаю, что вам интересно, что я думаю и что я хочу сделать. Но сейчас я тренер «Мадрида». Я хочу закончить как можно лучше и насладиться своими последними днями в клубе. Я уважаю клуб, болельщиков и игроков.
«Реал» опубликует заявление, когда захочет, нет никаких проблем. Они сделают это, когда сочтут нужным. Когда клуб общается со мной, это совершенно личное», – заявил Анчелотти.
- Анчелотти будет впервые работать на уровне сборных.
- Итальянец станет первым иностранным тренером в истории бразильской национальной команды.
- Стороны заключили контракт до завершения ЧМ-2026.
- В «Реале» его сменит Хаби Алонсо.
- Дебют Карло придется на матч Бразилии и Эквадора 6 июня.
Источник: Marca