Анчелотти прокомментировал назначение в сборную Бразилии

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о скором уходе в сборную Бразилии.

«С 26 мая я буду тренером сборной Бразилии. Это очень важный вызов, но я хочу хорошо завершить последний отрезок фантастического приключения в «Реале».

Знаю, что вам интересно, что я думаю и что я хочу сделать. Но сейчас я тренер «Мадрида». Я хочу закончить как можно лучше и насладиться своими последними днями в клубе. Я уважаю клуб, болельщиков и игроков.

«Реал» опубликует заявление, когда захочет, нет никаких проблем. Они сделают это, когда сочтут нужным. Когда клуб общается со мной, это совершенно личное», – заявил Анчелотти.