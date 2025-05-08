Мостовой – о критиках Соболева: «Обычно те кричат, которые в футбол никогда не играли»

Александр Мостовой обратил внимание, что стало меньше критики в адрес нападающего «Зенита» Александра Соболева.

Летом 2024 года игрока купили у «Спартака» за 10 млн евро.

На прошлой неделе Соболев сделал дубль в матче 27-го тура РПЛ с «Пари НН» и принес волевую победу «Зениту» со счетом 2:1.

– Оправдал ли Соболев свой трансфер?

– Мне хочется задать этот вопрос тем, кто сильно критиковал и кричал, зачем он пошел, что он там будет делать.

Сейчас я смотрю, после забитых мячей все попритихли. Это обычно те кричат, которые в футболе сами ничего никогда не играли.

У любого футболиста бывает полоса черная какая-то. Кто-то забивает, кто-то не забивает. Где-то подфартило, где-то нет.

Ясно, что Соболева ставить в один ряд с кем-то другим тяжело. Но он свои голы забьет. В «Спартак» же тоже так пришел. И многие так же говорили: «Чего?»

Потом-то начали говорить, что уже без него трудно было представить нападение. Сколько я этого слышал и видел!