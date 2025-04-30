Тюкавин высказался о возможном уходе Лички из «Динамо»

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин дал комментарий после кубкового матча со «Спартаком». Бело-голубые проиграли со счетом 1:2.

«Очень болезненное поражение. Никогда не хочется проигрывать, тем более «Спартаку». Можно сказать, что сегодня был самый важный матч для нас на этом отрезке, и мы его проиграли. Не знаю, что будет дальше.

Разговоры о смене тренера [Марцела Лички]? Ничего не знаю. Не мне решать», – сказал Тюкавин.