Реакция Ловчева на дебютный гол Ливая за «Спартак»

Бывший спартаковец Евгений Ловчев отреагировал на дебютный гол Ливая Гарсии за команду.

Форвард отличился в кубковом матче против «Динамо» (2:1).

Ливай – самый дорогой новичок в истории «Спартака» (18,7 миллиона евро).

«Спартак» в следующем кубковом раунде сыграет дома с «Ростовом» или «Локомотивом».

«Любой игрок, который приезжает в другую страну, должен сперва обжиться. Вы думаете, если завтра Лионеля Месси или Криштиану Роналду запустить в «Спартак», то они сразу начнут играть так, как мы привыкли? Нужно положиться на то, нужен ли был Гарсия Деяну Станковичу или нет.

За него были заплачены большие деньги. Но он не стоит 20 миллионов, может, (стоит) 1 миллион», – сказал Ловчев