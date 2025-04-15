Пруцев хочет познакомиться с экс-форвардом «Спартака»: «Обязательно скажу ему, что мы из одного поселка»

Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев рассказал о желании познакомиться с Романом Павлюченко.
– Ты до сих пор так и не познакомился с Павлюченко?
– Нет, но был бы очень рад. На матче в честь десятилетия стадиона [«Спартака»] мы оказались в разных командах, не успели пересечься.
Как-нибудь обязательно подойду к нему и скажу, что мы из одного поселка. Вряд ли Роман это знает.
- Оба футболиста родились в поселке Мостовской (Краснодарский край).
- Павлюченко выступал за «Спартак» с 2003 по 2008 год.
Источник: сайт «Спартака»