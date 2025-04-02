Семин отреагировал на назначение Шалимова главным тренером «Факела»

Юрий Семин прокомментировал назначение Игоря Шалимова главным тренером «Факела».

«У «Факела» полностью запущенная ситуация с бесконечной сменой тренеров. Сделать чудеса будет очень сложно. Но раз Шалимов пошeл, значит, он видит какие-то варианты.

Единственный положительный момент для «Факела» на сегодняшний день в том, что болельщики не бросают команду, а поддерживают еe. Они ходят на стадион в большом количестве – это дополнительный фактор, который может сыграть определeнную роль», – сказал Сeмин.