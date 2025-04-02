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  • Семин отреагировал на назначение Шалимова главным тренером «Факела»

Семин отреагировал на назначение Шалимова главным тренером «Факела»

2 апреля 2025, 14:40
4

Юрий Семин прокомментировал назначение Игоря Шалимова главным тренером «Факела».

«У «Факела» полностью запущенная ситуация с бесконечной сменой тренеров. Сделать чудеса будет очень сложно. Но раз Шалимов пошeл, значит, он видит какие-то варианты.

Единственный положительный момент для «Факела» на сегодняшний день в том, что болельщики не бросают команду, а поддерживают еe. Они ходят на стадион в большом количестве – это дополнительный фактор, который может сыграть определeнную роль», – сказал Сeмин.

  • Шалимов сегодня стал главным тренером «Факела».
  • Команда занимает 15-е место в РПЛ.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Факел Семин Юрий Шалимов Игорь
Комментарии (4)
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АлексМак
1743596245
да не смешите, какие варианты? Нет вариантов, -на вылет вместе с Оренбургом напрямую. А подписался Шалимов на несколько месяцев чтобы чутка бабла подзаработать, да и скучно ему уже давно просто так сидеть,- у экспертов на футбольных передачах заработки для уровня сносной жизни в Москве недостаточны.
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Борис34684
1743603663
У Факела состав очень слабый, вылетят с любым тренером. Надо было зимой хоть кем нибудь усилиться, а денег видно нет.
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subbotaspartak
1743603875
Ну если взяли на перспективу возврата в ПФЛ на тот год...
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Александр-Балашов-google
1743609442
Ну на одного болтуна в студии матч тв стало меньше.
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