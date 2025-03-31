Зенитовец Мантуан прокомментировал дисквалификацию на матч с «Локомотивом»

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан высказался о том, что ему придется пропустить следующую игру РПЛ.

Бразилец дисквалифицирован за 4-ю желтую карточку в сезоне.

Он не сыграет на выезде с «Локомотивом» 5 апреля.

«Я уже несколько игр висел на карточке, старался не играть жестко, при этом всегда старался проявлять максимальную инициативу и выкладываться на полную.

К сожалению, за первое же нарушение я получил карточку. Обидно. Уверен, кто бы ни занял мое место, он отдаст все силы на поле. Абсолютно точно команда готова к тому, чтобы заменить меня.

В целом, независимо от количества карточек, наша основная задача – приносить пользу команде. Жаль, что не смогу сыграть в следующей игре», – заявил Мантуан.