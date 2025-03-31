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  • Зенитовец Мантуан прокомментировал дисквалификацию на матч с «Локомотивом»

Зенитовец Мантуан прокомментировал дисквалификацию на матч с «Локомотивом»

31 марта 2025, 14:23
4

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан высказался о том, что ему придется пропустить следующую игру РПЛ.

  • Бразилец дисквалифицирован за 4-ю желтую карточку в сезоне.
  • Он не сыграет на выезде с «Локомотивом» 5 апреля.

«Я уже несколько игр висел на карточке, старался не играть жестко, при этом всегда старался проявлять максимальную инициативу и выкладываться на полную.

К сожалению, за первое же нарушение я получил карточку. Обидно. Уверен, кто бы ни занял мое место, он отдаст все силы на поле. Абсолютно точно команда готова к тому, чтобы заменить меня.

В целом, независимо от количества карточек, наша основная задача – приносить пользу команде. Жаль, что не смогу сыграть в следующей игре», – заявил Мантуан.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Мантуан Густаво
Комментарии (4)
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R_a_i_n
1743423257
А факед скажет, что это Лукойл виноват!
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"НЕ" АДЕКВАТ
1743431174
Ладно, сейчас трубопровод подключится и в шлакомотиве случится рецедив травм и всплывут дисциплинарные наказания....ну а бразильянке анулируют шесть желтых, и разрешат играть...этим голубиным потери не разрешат
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