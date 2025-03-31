Мостовой предложил двух кандидатов на замену Пятибратову в «Факел»

Бывший спартаковец Александр Мостовой прокомментировал отставку главного тренера «Факела» Дмитрия Пятибратова.

«Что тут говорить – пришeл, ушeл. Его недавно взяли, сейчас убрали. Что такого? Стандартная ситуация. А до «Факела» тоже где он особенно был? Я даже не знаю.

Кто может прийти на его место? Да кто угодно. Какая разница? У нас уже кого только не было, где только мы кого не видели. А, пригласите Тедеско, Абаскаля. И там ещe несколько есть таких же», – сказал Мостовой.