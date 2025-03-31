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  • Мостовой предложил двух кандидатов на замену Пятибратову в «Факел»

Мостовой предложил двух кандидатов на замену Пятибратову в «Факел»

31 марта 2025, 08:01
10

Бывший спартаковец Александр Мостовой прокомментировал отставку главного тренера «Факела» Дмитрия Пятибратова.

«Что тут говорить – пришeл, ушeл. Его недавно взяли, сейчас убрали. Что такого? Стандартная ситуация. А до «Факела» тоже где он особенно был? Я даже не знаю.

Кто может прийти на его место? Да кто угодно. Какая разница? У нас уже кого только не было, где только мы кого не видели. А, пригласите Тедеско, Абаскаля. И там ещe несколько есть таких же», – сказал Мостовой.

  • Пятибратов пришел по ходу сезона.
  • Его должен сменить Алексей Ребко из дубля «Факела».
  • Воронежцы – в зоне вылета.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Факел Тедеско Доменико Абаскаль Гильермо Пятибратов Дмитрий Мостовой Александр
Комментарии (10)
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ScarlettOgusania
1743398787
расстрельная должность в Факеле - можно смело доверить "царю"...)
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DOCTOR PENALTY
1743402332
Факелу вряд ли кто поможет, даже Шестисестрин. ((
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andrei-sarap-yandex
1743402622
гори гори ярко ярко ФАКЕЛ в первой лиге.....уроды фаны
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SLADE2019
1743402986
Да уж, побежали с низкого старта Абаскаль с Тедеско. Честно сказать, хороший для тебя вариант начать карьеру тренера. Получится остаться в РПЛ - молодец, нет - тот случай, когда и суда нет. Попробуй сам.
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Fibercore
1743418722
О! Чего себя не предложил? )))
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zigbert
1743422621
Прежде чем предлагать такое надо самому дорасти до уровня Тедеско и Абаскаля.
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Gospod
1743423392
модро было лать уде Фвюакел Мостовому.. Чтобы и он сам себе доказал и сам о сеье многое понял. Все ровно вылятят!!
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Osianin1969
1743448178
Да пригласите вы Мостового, чтоб обосрался и заткнулся надолго а лучше навсегда
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Гражданин России
1743481141
Меня поражает руководство Факела. Але, ребят, а где ваша команда должна быть всегда? Правильно-на дне. Так чего же вы трогаете тренера, который ничего не изменит и будущие тренеры тоже ничего не изменят? Вы кто такие-Барселона, Реал, Ювентус? Вы-днище российского футбола. Так для чего вы тасуете тренеров как колоду по пять раз за сезон, если ничего изменить нельзя? Измените свою финансовую политику, наберите топ-игроков, а не тех днарей, что сейчас имеете в наличии. Вот тогда и спрашивайте с тренеров. Этот Факел не спасет но один тренер в мире. Ни один.
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Bozigit
1743513394
Как этот клоун надоел
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