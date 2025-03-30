Мостовой прокомментировал 0:0 «Спартака» против «Ахмата»

Бывший спартаковец Александр Мостовой оценил исход матча 22-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:0).

«Я прогнозировал, что будет тяжело, но думал, что «Спартак» выиграет со счетом 2:1. Все-таки у красно-белых есть скамейка и кураж – это должно было сыграть. Заметил, что поляна была не на их стороне. Было видно, что поле сухое и игроки медленно по нему передвигались. Только во втором тайме уже начали у «Спартака» появляться хорошие контратаки, когда можно было наказать.

Но «Ахмат» нужно похвалить, футболисты выдают такую серию без поражений – молодцы», – сказал Мостовой.