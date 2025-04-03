Генич объяснил, почему «Спартак» еще может побороться за титул

Комментатор Константин Генич оценил шансы «Спартака» на победу в чемпионате России после ничьей красно-белых с «Ахматом» (0:0) в Грозном в 22-м туре РПЛ.

– Понравилась ли игра «Спартака» в Грозном?

– Она точно не была плохой, ее такой не назовешь. «Спартаку» не хватало прессинга и скорости, но это объяснимо. На выезде команде тяжело даются игры. Из‑за праздника болельщиков было немного, это напоминало товарищеский матч.

«Ахмат» прекрасно готов физически и тактически, команда весной ни разу не проигрывала. Ташуев знает секрет игры против «Спартака». Может быть, несмотря на слова Ташуева, игра Дуарте на фланге стала для них сюрпризом.

У «Спартака» были шикарные моменты. Если их не реализовываешь, то теряешь очки. В обороне «Спартак» тоже сыграл неплохо и надежно. Счет по делу.

Но после потерянных очков можно сказать, что Станкович мог чуть иначе выстроить состав. Мне казалось, что Маркиньос может сыграть и в обороне, он достаточно цепок. Я ожидал появление Солари, это бы разнообразило группу атаки. В борьбе за чемпионство такие очки дорого стоят. Впереди восемь туров и все может поменяться.

– «Спартак» еще всерьез поборется за чемпионство?

– Я верю в это, почему нет? «Краснодар» еще будет оступаться. Да, обидная потеря очков. Но в таких матчах надо дожимать в концовке.

Может, не хватило фарта. Если вспомнить чемпионский сезон, там был чемпионский фарт. Это удачу еще надо заслужить. На контрасте с игрой против «Зенита» «Спартак» сам себе уступал.