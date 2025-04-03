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Генич объяснил, почему «Спартак» еще может побороться за титул

Вчера, 10:14
13

Комментатор Константин Генич оценил шансы «Спартака» на победу в чемпионате России после ничьей красно-белых с «Ахматом» (0:0) в Грозном в 22-м туре РПЛ.

– Понравилась ли игра «Спартака» в Грозном?

– Она точно не была плохой, ее такой не назовешь. «Спартаку» не хватало прессинга и скорости, но это объяснимо. На выезде команде тяжело даются игры. Из‑за праздника болельщиков было немного, это напоминало товарищеский матч.

«Ахмат» прекрасно готов физически и тактически, команда весной ни разу не проигрывала. Ташуев знает секрет игры против «Спартака». Может быть, несмотря на слова Ташуева, игра Дуарте на фланге стала для них сюрпризом.

У «Спартака» были шикарные моменты. Если их не реализовываешь, то теряешь очки. В обороне «Спартак» тоже сыграл неплохо и надежно. Счет по делу.

Но после потерянных очков можно сказать, что Станкович мог чуть иначе выстроить состав. Мне казалось, что Маркиньос может сыграть и в обороне, он достаточно цепок. Я ожидал появление Солари, это бы разнообразило группу атаки. В борьбе за чемпионство такие очки дорого стоят. Впереди восемь туров и все может поменяться.

– «Спартак» еще всерьез поборется за чемпионство?

Я верю в это, почему нет? «Краснодар» еще будет оступаться. Да, обидная потеря очков. Но в таких матчах надо дожимать в концовке.

Может, не хватило фарта. Если вспомнить чемпионский сезон, там был чемпионский фарт. Это удачу еще надо заслужить. На контрасте с игрой против «Зенита» «Спартак» сам себе уступал.

  • «Спартак» занимает 3-е место в РПЛ с 44 очками после 22 туров.
  • Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 5 очков.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Генич Константин
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Комментарии (13)
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andr45
1743665085
Генич не прав) Как сообщил Радимов, «Спартак» прогневал Всевышнего, о чем он поведал Владу в задушевной беседе. Ну, а бороться с Мессией (по Григоряну), возглавляющего «Zenitе» дело бесперспективное и бесполезное.
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Прокс
1743666855
После Ростова Генныч поменяет мнение!!!!
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"НЕ" АДЕКВАТ
1743666950
Гнойныч закукурекал...иди в петушарню петушок...таи для тебя найдется местечко
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Чермындыр
1743667784
Впереди еще достаточно игр, и все лидеры будут играть друг с другом. Так что очевидно, что ничего в чемпионской гонке неясно.
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Persona_non_Grata
1743670341
"У «Спартака» были шикарные моменты. Счет по делу." - логика по Геничу !...
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Цугундeр
1743670567
)) 2К на карту и получаем другого Генича!)))
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