Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Романцев оценил шансы «Спартака» на титул после потери очков в Грозном

Романцев оценил шансы «Спартака» на титул после потери очков в Грозном

Вчера, 10:22
13

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о шансах красно-белых на первое место в чемпионате России после гостевого матча с «Ахматом» (0:0).

– Победа над «Зенитом» дала повод заговорить о том, что «Спартак» созрел для борьбы за чемпионство. Ничья в Грозном поставила под сомнения надежды фанатов?

– Прямо скажу: потеря двух важнейших очков – досадная осечка. Но вовсе не повод опускать руки. Уступить в бою не значит проиграть сражение.

Объективно не вижу, в чем «Зенит» и «Краснодар» сегодня превосходят «Спартак». Да, у команды Семака больший чемпионский опыт. А клуб Галицкого растет и мужает. Это мощные, достойные противники. Но матчи с ними показали: у «Спартака» есть резервы, за счет которых он способен побеждать главных конкурентов.

Видно, что с приходом Станковича команда вновь крепнет характером, благодаря чему учится вытаскивать игры в сложнейших ситуациях. И это может стать ее решающим козырем в борьбе за чемпионство. Но в ней непозволительно сорить очками во встречах с командами, которые у тебя за спиной.

Хотя матч в Грозном я бы к таковым не отнес. «Спартак» вел игру, владел инициативой, создал несколько стопроцентных моментов. Но в этот раз фарт был не на его стороне. Такое в футболе случается.

Иначе чем объяснить то, как после удара Барко со штрафного Мартинс не добил в пустой угол мяч, отбитый Шелией? Или как во втором тайме, находясь в идеальной позиции, Гарсия не переиграл голкипера «Ахмата»?

Чуть позже, получив в штрафной идеальный пас от Барко, пальнул мимо ворот Маркиньос. А еще до перерыва хозяев после удара Гарсии головой спасла перекладина.

Это воспринималось особенно болезненно на фоне того, что конкуренты «Спартака» наколотили «Факелу» и «Рубину» на пару девять голов. Так что в этом туре в реализации моментов мы им уступили. Но повода для похорон мечты о чемпионстве я не вижу.

В футболе, как и в жизни, на смену черной полосе приходит белая. Надо только этого очень захотеть. Тем более что календарь у команд Семака и Мусаева не из легких. А в середине апреля им предстоит еще и очная встреча в Санкт-Петербурге.

Так что все еще впереди. Просто теперь «Спартаку» надо выходить на каждый матч, оставляя в раздевалке все сомнения. И вспомнить, как они побеждали «Зенит».

  • «Спартак» занимает 3-е место в РПЛ с 44 очками после 22 туров. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 5 баллов, от идущего вторым «Зенита» – 2.
  • В следующем матче красно-белые сыграют в гостях с «Ростовом» 6 апреля.

Еще по теме:
Радимов объяснил, почему «Спартак» потерял очки в Грозном
Агент раскрыл, кто заблокировал переход Салазара в «Спартак» или «Зенит» 2
Суперкомпьютер обновил шансы «Краснодара», «Спартака» и «Зенита» на чемпионство 17
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Романцев Олег
Рекомендуем
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Alex Atuan
1743579266
Вот интересно, а какой смысл в победах над главными конкурентами, если так лажают с командами из нижней части таблицы?Потешить свое эго?Так чемпионами не становятся.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1743579538
Судейские резервы как ни старались не сработали в Грозном. Гыгыгы
Ответить
Борис34684
1743579608
Ещё не все потеряно у всех лидеров, говорить о чемпионстве рано. Даже при благоприятном стичении обстоятельств и ЦСКА может встрять в тройку лидеров. Что очень будет интересно посмотреть.
Ответить
Константин-Шапкин-google
1743579798
Давно нужно пообщаться с Иванычем на тему как играть с не перспективныи командами.которые сами не играют и другим мешают.
Ответить
ScarlettOgusania
1743580556
так же в раздевалке должны быть оставлены мысли "зато у нас были моменты"... если Спартак борется за чемпионство, то такие "моменты" игроки должны реализовывать, а не вспоминать после матча что было "4 голевых момента"... и все разговоры про "фарт" - только после игры, поскольку соперник тоже может сослаться на фарт...)
Ответить
Прокс
1743584279
Не занесли кейс, ну тогда гордимся с пятачками,честная игра это редкость для них!!!
Ответить
алдан2014
1743595766
Все будут терять очки. А сзади давят Динамо и ЦСКА. Почему про них забывают? Уж точно очки дарить не будут первой тройке,а кое кого и подвинут
Ответить
zigbert
1743616582
Правильные мысли Романцева. Тут только остается с ним согласиться.
Ответить
Главные новости
Флик прокомментировал выход «Барселоны» в финал Кубка Испании
01:26
Радимов объяснил, почему «Спартак» потерял очки в Грозном
01:20
ФотоМоуринью схватил тренера «Галатасарая» за нос после вылета из Кубка Турции
00:49
ФотоПевица Седокова отреагировала на слухи о романе с Тимощуком
00:41
1
Кубок Испании. «Барселона» выиграла у «Атлетико» (1:0) и отправилась в финал к «Реалу»
00:28
АПЛ. «Ливерпуль» победил «Эвертон» (1:0) в дерби и оторвался на 12 очков в чемпионской гонке
Вчера, 23:59
АПЛ. «Манчестер Сити» обыграл «Лестер» (2:0), «Астон Вилла» разгромила «Брайтон» (3:0)
Вчера, 23:47
Кокшаров объяснил, почему выбрал сборную России, а не Словении
Вчера, 22:53
8
Шалимов рассказал, как будет спасать «Факел» от вылета из РПЛ
Вчера, 21:59
5
Два клуба отказались от подписания Погба
Вчера, 21:50
1
Все новости
Все новости
Реакция Смородской на кризис в «Локомотиве»
01:32
Экс-тренер «Спартака» оценил шансы Мостового найти работу в Испании
01:00
Канчельскис оценил перспективы Шалимова в «Факеле»
Вчера, 23:29
Кокшаров объяснил, почему выбрал сборную России, а не Словении
Вчера, 22:53
8
Лунев ответил, чего не хватает «Динамо» для чемпионства
Вчера, 22:37
Участник Евро-2020 присоединился к медиаклубу Rocket Team
Вчера, 22:22
Шалимов рассказал, как будет спасать «Факел» от вылета из РПЛ
Вчера, 21:59
5
В «Акроне» охарактеризовали Дзюбу двумя словами
Вчера, 21:35
5
Агент раскрыл, кто заблокировал переход Салазара в «Спартак» или «Зенит»
Вчера, 21:00
2
Мостовой ответил, готов ли он войти в тренерский штаб Шалимова в «Факеле»
Вчера, 20:38
7
Быстров – о «Крыльях Советов»: «Клуб задвигают – губернатору лишнее финансирование не нужно»
Вчера, 20:00
Пятибратов заявил об уникальности «Факела»: «Мы первый клуб в истории мирового футбола, который столкнулся с подобным»
Вчера, 19:47
7
Семин высказался о шансах «Краснодара» выиграть РПЛ
Вчера, 19:46
8
Мостовой: «Я всегда был популярен среди женщин, а сейчас зачем мне поклонницы?»
Вчера, 19:30
6
Шалимов объяснил, почему согласился возглавить «Факел»
Вчера, 19:16
10
В «Ростове» оценили решение CAS по делу Норманна
Вчера, 18:56
2
Мостовой отреагировал на назначение Шалимова тренером «Факела»
Вчера, 18:36
6
Быстров предостерег футболистов «Химок»
Вчера, 18:31
5
«Бенфика» отказалась покупать игрока ЦСКА: «С Россией дел не ведем»
Вчера, 17:51
11
Реакция экс-тренера «Факела» Пятибратова на назначение Шалимова
Вчера, 17:40
2
ФотоСуперкомпьютер обновил шансы «Краснодара», «Спартака» и «Зенита» на чемпионство
Вчера, 17:24
17
ФотоВ Тольятти открылся мурал с изображением Дзюбы
Вчера, 17:14
9
Российский тренер потребовал извинений от УЕФА
Вчера, 16:28
24
«Ростов» выиграл дело у сбежавшего Норманна: подробности
Вчера, 16:21
4
Агент определил сроки трансфера Батракова в европейский клуб
Вчера, 16:14
3
Стало известно, сколько зрителей посмотрели мартовские матчи сборной России
Вчера, 15:45
1
Агент назвал реальную стоимость Сперцяна
Вчера, 15:27
4
Генич поделился подробностями конфликта с Дзюбой
Вчера, 15:14
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 